أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021.. بيتكوين تقفز ببركة "STOPELON"

ارتفعت العملات المشفرة اليوم وعوضت خسائرها التي مُنيت بها بعد موجة بيع في مطلع الأسبوع وزادت بيتكوين BTC لتسجل نحو 38,021 ألف دولار

وزادت بيتكوين بنسبة 0.17% بعد أن انخفضت 7.5% أول أمس، محققة مقابل 37391 دولارا الإثنين.

إيثريوم تقفز

وقفزت إيثريوم Ethereum ETH، ثاني أكبر العملات المشفرة، لتسجل 2566 دولارا مقابل 2321 دولارا أمس، ماحية خسائرها بالكامل.

وحتى كتابة التقرير جاءت أسعار العملات الرقمية على النحو التالي..

دوجكوين ترتفع

وارتفعت عملة دوجكوين Dogecoin DOGE لتسجل نحو 0.337 دولار مقابل 0.3194 دولار أمس.

أما عملة كمبيوتر إنترنت Internet Computer ICP فسجلت نحو 132.09 مقابل 147.37دولار، مقابل 140.85 دولار لدى آخر تداول، بانخفاض اكثر من 10%.

لايتكوين.. ارتفاع قياسي

كما ارتفعت عملة لايتكوين Litecoin LTC لتسجل نحو 174.24دولار مقابل 157.02 دولار أمس، بزيادة 6.41%.

وقفز سعر عملة بولكادوت Polkadot DOT، لتسجل 21.23دولار مقابل 19.30دولار لدى آخر إغلاق.

كما قفز سعر العملة الرقمية يونيسواب Uniswap UNI، اليوم مسجلا 23.79 دولار مقابل18.82 دولار عند آخر تعامل.

كما ارتفعت العملة الرقمية تشينلينك الرقمية Chainlink LINK لتسجل 25.53 مقابل 23.06 دولار أمس.

عمليات التعدين

وكان القائمون على عمليات التعدين لاستخراج العملات المشفرة المحرك الأساسي للانخفاضات القوية، إذ أوقفوا العمليات بالصين إثر تزايد التدقيق في أنشطتهم من السلطات هناك.

ويحصل القائمون على تلك العمليات على العملات الرقمية المشفرة باستخدام أجهزة كمبيوتر قوية لحل عمليات حسابية معقدة.

سجلت العملات الافتراضية حول العالم، مساء الأحد، تراجعا تاريخيا في قيمتها السوقية، مقارنة مع أعلى مستوى مسجل لها.

وبحسب مسح أعدته "دوت الخليج الإخبارية" لبيانات العملات الافتراضية حول العالم، فقد تراجعت القيمة السوقية لكافة تلك العملات مجتمعة، بمقدار 1.1 تريليون دولار في أقل من 5 ساعات، نزولا من أعلى قيمة تاريخية مسجلة منتصف أبريل/نيسان الماضي.

مذبحة مشفرة

وأغلقت العملات الافتراضية تعاملات الأحد عند قيمة سوقية بلغت 1.5 تريليون دولار، مقارنة مع أعلى مستوى تاريخي سجل في تعاملات 16 أبريل/نيسان الماضي، البالغة حينها 2.519 تريليون دولار.

يأتي هذا الانخفاض نتيجة هبوط أسعار عملات رئيسية مثل بيتكوين، وإيثيريوم، وبينانس، وتيثر وكاردانو، والدوجيكوين، لمستويات منخفضة، أثرت بالمحصلة على القيمة السوقية للعملات المتداول عليها البالغ عددها 7492 عملة تتداول من خلال 474 بورصة.

وما تزال أسعار العملات الافتراضية عالميا متأثرة بشكل مباشر من قيود صينية على أسواقها، منعت بموجبها تداول وبيع وشراء واستثمار العملات الافتراضية، قائلة إنها عالية التذبذب وتسبب مخاطر كبيرة على المستثمرين في البلاد.

كما تتأثر العملات بشكل ثانوي حاليا بتصريحات مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية إيلون ماسك، حول نيته بيع ما بحوزته من عملات افتراضية، ووقف بيع سياراته الكهربائية بتلك العملات.

وإيلون ماسك معروف بتلاعبه غير المسؤول بسوق العملات المشفرة بحسابه على تويتر، وفي الآونة الأخيرة فعل ذلك مرة أخرى، مما تسبب في انهيار هائل عبر جميع الحدود عندما قام بالتغريد بأن Tesla ستتوقف عن قبول Bitcoin كوسيلة للدفع.

ضيف جديد

وقبل أيام، شهد سوق العملات الافتراضية طرح عملة جديدة اسمها "STOPELON"، كإحدى أدوات الضغط على إيلون ماسك وقف التلاعب بالعملات الافتراضية حول العالم.

ويتم تداول عملة StopElon حاليا عند 0.0001 دولار أمريكي، بينما تبلغ القيمة السوقية لها نحو 25 مليون دولار أمريكي، بحسب بيانات إحدى منصات التداول الرقمية عبر الإنترنت.

وشهدت العملة المشفرة الجديدة "STOPELON" ارتفاعا في الأسعار بنحو 5000% في يوم واحد وهو أول أيام التداول، إذ تهدف العملة إلى إيقاف تلاعبات إيلون ماسك، الذي يزعم أنه يتلاعب بسوق التشفير.