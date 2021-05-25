الأردن يستدعي سفير إسرائيل ويسلمه رسالة احتجاج

استدعى الأردن، الثلاثاء،السفير الإسرائيلي في عمان، لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة بخصوص احتجاز مواطنَين أردنيين اثنين في إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، إنها شددت على ضرورة السماح للسفارة الأردنية في تل أبيب بزيارة المحتجزين بأسرع وقت ممكن والوقوف على وضعهما وتقديم الدعم اللازم لهما وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة.



وأكدت الوزارة ضرورة احترام إسرائيل كافة حقوقهما القانونية والإنسانية ومراعاة الإجراءات السليمة بما يتسق مع المعاهدات ومعايير حقوق الانسان الدولية، وأن السلطات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية سلامتهما.

وطالبت الوزارة، طبقا للبيان، السفير الإسرائيلي بنقل رسالة عاجلة إلى سلطاته للإفراج عن المواطنَين المحتجزين.

بدوره،قال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، إن الوزارة ستواصل متابعة تطورات هذا الموضوع، وبالتنسيق مع السفارة في تل أبيب لتقديم الإسناد القانوني والإنساني اللازمين للمواطنين،

وأضاف أن السفارة في تل أبيب على تواصل مستمر مع المحامي المُعيّن والذي التقى المواطنَين الاثنين.

وأوضح الفايز أن الوزارة أبلغت السفير الإسرائيلي رفضها وإدانتها لما تقوم به الشرطة الإسرائيلية من انتهاكات واعتداءات واستفزازات مستمرة في المسجد الأقصى المبارك والتضييق على دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية والمصلين، وطالبت بوقفها فورا.

وأشار الفايز إلى أن الوزارة أكدت للسفير الإسرائيلي رفضها المساس بحقوق أهالي حي الشيخ جراح في منازلهم التي يملكونها وأن تهجيرهم عملٌ لاشرعي ولاإنساني ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين قد تعهد بمواصلة الأردن "بذل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها".