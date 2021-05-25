أزمة "طائرة بيلاروسيا".. اجتماع طارئ لمجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الأربعاء، اجتماعا طارئا غير رسمي لبحث أزمة اعتراض بيلاروسيا طائرة مدنية لاعتقال معارض كان بين ركابها.

وقال دبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية/، إنه/: "سنعقد اجتماعا غدا الأربعاء"، وهو الأمر الذي أكده مصدران دبلوماسيان آخران، والاجتماع الذي يعقد عبر الإنترنت يأتي بطلب من فرنسا وأيرلندا واستونيا، بحسب المصادر نفسها.



وكان الاتحاد الأوروبي فرض مساء أمس الإثنين، عقوبات على بيلاروسيا، إثر إجبار طائرة ركاب على الهبوط قسرا واعتقال المعارض رومان بروتاسيفيتش.

وتفصيلا، قرّر الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات البيلاروسية، وذلك عقابا لنظام رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو المتّهم بتحويل مسار طائرة مدنية أوروبية مملوكة لشركة "رايان إير" كانت تقل المعارض بهدف توقيفه.

كذلك دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل، شركات الطيران الأوروبية إلى تجنّب المجال الجوي البيلاروسي، مطالبين بـ"الإفراج فورا" عن المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته، وفق مقررات للقمة نشرها متحدث باسم الاتحاد الأوروبي.