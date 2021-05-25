"العقوبات لا تجدي".. ماكرون يطالب باستراتيجية تجاه روسيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، من بروكسل إن الاتحاد الأوروبي بحاجة "لأن يعيد في شكل معمق تحديد" علاقته بروسيا.

وقال ماكرون إن "سياسة العقوبات" بلغت "حدودها" حيال موسكو كما حيال بيلاروسيا.



واعتبر أنه لم يعد يجدي أن تصدر عنا "مجرد ردود فعل" بل ثمة حاجة إلى "تحديد استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى".

وأضاف أن "سياسة العقوبات التدريجية لم تعد سياسة فعالة".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جون بايدن سيلتقيان في العاصمة السويسرية جنيف يوم 16 يونيو/حزيران المقبل.

ومرت العلاقات الروسية من جانب والأمريكية الأوروبية من جانب آخر بمراحل شد وتوتر خلال السنوات الماضية على خلفية اتهامات واشنطن لموسكو بالتدخل بشكل مباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وشن هجمات قرصنة إلكترونية.

