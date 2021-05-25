موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. اشتعال حرب العملات وسقوط ليرة تركيا

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حدث فريد يشهده إكسبو دبي، عندما تشارك كل دول أفريقيا بأجنحة خاصة لأول مرة في التاريخ، ستتيح للزوار الإطلاع على جزء من كنوز القارة السمراء.

دشنت دبي اليوم، مركز "إنوفيشن هب" الأكبر من نوعه في المنطقة والذي يتبع مركز دبي المالي العالمي، ويهدف لتلبية الطلب المتزايد من شركات الابتكار.

تراجع الدولار لأدنى مستوياته خلال 135 يوما، فيما تحاول الصين لجم صعود اليوان، في سباق تخفيض العملة للحفاظ على تنافسية صادراتها.

أسدل السودان الستار على مؤتمر باريس الذي خرج منه بمكتسبات عديدة أهمها خفض الدين الخارجي، ليبدأ مرحلة جديدة من الدبلوماسية الاقتصادية.

تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة، تجربة ناجحة ورائدة عالمياً في مجال توظيف الفرص الواعدة لقطاع البيانات.

أصدر سطان عمان هيثم بن طارق توجيهات بإطلاق خطة لتوظيف ما يزيد عن 32 ألف شاب منها 12 ألف فرصة بالقطاع الحكومي المدني والعسكري وفق الاحتياجات الفعلية للجهات المختلفة.

ضمن خططها الريادية، ودعمها للابتكار والمشاريع المستدامة، تحتضن الإمارات، أول منشأة صناعية في المنطقة لإنتاج الأمونيا الخضراء.

هوت الليرة التركية في تعاملات الثلاثاء، نتيجة استمرار تدخلات الرئيس التركي في البنك المركزي، وانهيار مؤشر ثقة المستهلك، إلى أدنى مستوى.