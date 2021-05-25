لتثبيت الهدنة.. بريطانيا تدفع بوزير خارجيتها إلى إسرائيل

وصل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، مساء الثلاثاء إلى إسرائيل، لبحث كيفية استمرار وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف على تويتر لدى وصوله لإجراء محادثات في أعقاب أعنف قتال منذ سنوات بين الإسرائيليين والفلسطينيين "سألتقي مع كبار الزعماء هنا وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة لبحث كيفية استمرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة".
وقال "لا بد وأن ننهي دائرة العنف ونحرز تقدما نحو إحلال سلام دائم".
وتأتي زيارة راب بالتزامن الزيارة مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة لبحث تعزيز وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبعد التوصل إلى اتفاق أوقف 11 يوما من التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في مقدمتها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أن "حل الدولتين" يبقى الوحيد الممكن.
ولاقى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم برعاية مصرية، ترحيبا دوليا وإقليميا واسع النطاق.
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