إيرادات أمازون ضعف سناب شات وتويتر معا.. تساوي ميزانيات 3 دول عربية

حققت وحدة إعلانات أمازون إيرادات ضعف سناب شات وتويتر و Roku و Pinterest مجتمعة، بسرعة 1.7 مرة، وذلك وفقا لإحصائيات لوب كابيتال.

ونمت إيرادات وحدة أمازون المسماة "الأخرى"، التي تتكون من الإعلانات ولكنها تشمل أيضا المبيعات المتعلقة بعروض الخدمات، بنسبة 77% على أساس سنوي إلى أكثر من 6.9 مليارات دولار في الربع الأول، بحسب بيانات الشركة.

مزيد من الإيرادات

وتؤهل تحركات الصناعة، مثل التغييرات البرمجية الأخيرة التي أجرتها أبل والتي تسهل على المستخدم منع المعلنين من تتبعهم، إضافة المزيد إلى نمو أمازون.

وتمتلك أمازون كمية هائلة من بيانات المستهلك المتعمقة، وقالت الشركة في وقت سابق من هذا العام: إن لديها أكثر من 200 مليون عضو عالمي في برنامج برايم Prime.

ومع دخول تغييرات App Tracking Transparency من أبل حيز التنفيذ، فمن المرجح أن تصبح بيانات أمازون سلعة نادرة وقيمة لجهات التسويق.

وكتب محللو لوب كابيتال في مذكرة: توفر الإعلانات عبر مواقع التجارة الإلكترونية التي تغذيها حركة المرور في أمازون وإحصاءات المستخدم التي لا مثيل لها قيمة كبيرة للبائعين والعلامات التجارية.

واستشهدوا بالعرض التقديمي للشركة في IAB NewFronts الأخير الذي ناقش جهود الشركة في مساحة البث.

120 مليون مشاهد

وقالت أمازون في وقت سابق من هذا الشهر: إن محتوى بث الفيديو المدعوم بالإعلانات يصل الآن إلى أكثر من 120 مليون مشاهد شهريا، مدفوعا بمنصات مثل Twitch.

وكتب المحللون: مع تقنية أمازون وحجمها والوصول إلى الأجهزة والاتصال بالمستهلك، نعتقد أن هذه الجهود الأحدث في وضع يمكنها من أن تصبح مساهمًا مهمًا للغاية في فترة زمنية قصيرة نسبيًا.

وحققت أمازون 22.4 مليار دولار من عائدات الإعلانات في الأشهر الـ 12 الماضية، بزيادة بنسبة 65% على أساس سنوي.

ومثل هذا الرقم مقدار 2.4 ضعف إجمالي الإيرادات المجمعة البالغة 9.3 مليارات دولار لمنصات الإعلانات المتوسطة الحجم سناب شات وتويتر و Roku و Pinterest، التي نمت بنسبة 38% خلال الإطار الزمني نفسه.

وتقترب أمازون من إبرام صفقة للاستحواذ على استوديوهات MGM، المالك المشارك لسلسلة جيمس بوند وغيرها من المسلسلات السينمائية والتلفزيونية، مقابل مبلغ بين 8.5 و 9 مليارات دولار.

ميزانيات دول

في العام تعادل إيرادات أمازون من الإعلانات ميزانية 3 دول عربية هي سوريا والأردن والبحرين، حيث تقدر ميزانية الأردن بنحو 14 مليار دولار وميزانية البحرين نحو 8 مليارات دولار وميزانية سوريا 6.8 مليار دولار.

كما تعادل نصف ميزانية المغرب البالغة 51 مليار دولار تقريبا وأكبر من ميزانية تونس بـ 5 مليارات دولار البالغة 19 مليار دولار.