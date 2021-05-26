النمسا تحظر الرحلات الجوية مع بريطانيا.. الهند في الخلفية

قررت النمسا، حظر الرحلات الجوية مع بريطانيا بداية من الشهر المقبل، بسبب انتشار السلالة الهندية لفيروس كورونا بها.

واتخذت ألمانيا خطوة مماثلة الجمعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة النمساوية، الإثنين، إنه سوف يتم حظر الرحلات الجوية من بريطانيا ابتداء من يونيو/حزيران المقبل لمنع ما يطلق عليه السلالة الهندية لفيروس كورونا من دخول البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، سيسري الحظر مبدئيا حتى 20 يونيو/حزيران المقبل.

ويشار إلى أن هذه السلالة، التي رُصدت أول مرة في الهند في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، انتشرت بصورة واسعة في بريطانيا.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن هذه السلالة التي تعد أكثر عدوى، ظهرت بالفعل في جميع دول غرب أوروبا.

كما صنفت وزارة الصحة في فيينا بريطانيا على أنها منطقة بها سلالة للفيروس، وفرضت قيودا صارمة على القادمين منها.

وقررت ألمانيا، السبت، تعديل تصنيفها لبريطانيا لتحديدها على أنها "منطقة تشهد سلالات متحورة من الفيروس".

جاء القرار بسبب انتشار سلالة فيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، حسبما قال معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض.

وقال المعهد في توصية ستعمل بها الحكومة الألمانية تلقائياً على غرار سائر التوصيات التي يُصدرها هذا المعهد المسؤول عن الترصدّ الوبائي في البلاد، إنّ بريطانيا ستصنّف اعتباراً من الأحد "منطقة متحوّرات" فيروسية.