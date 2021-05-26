الخميس.. بدء جولات التفاوض بين الحكومة السودانية والحلو

أعلن وزير شؤون الوزراء السوداني المهندس خالد عمر، بدء جولات التفاوض الرسمية بين الحكومة وفصيل الحلو، الخميس.

وأكد وزير شؤون الوزراء، حضور رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفا كير ميارديت ورئيسي مجلس السيادة، والوزراء الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وعبد الله حمدوك افتتاح جلسة الحوار والتفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية شمال بقيادة القائد عبد الله العزيز الحلو، في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

وقال خالد عمر إن "جولات التفاوض الرسمية ستبدأ غدا الخميس"، والحكومة الانتقالية جاءت للتفاوض بقلوب وعقول مفتوحة من أجل استكمال مسيرة السلام الذي بدأ باتفاق جوبا لسلام السودان".

وتابع أن "الاختراق الكبير الذي تم بتوقيع إعلان المبادئ مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو".

وشدد على عزم الحكومة على استكمال عملية السلام، حتى لا تبقى طلقة واحدة ولا مظلمة واحدة في أي من أرجاء السودان تقود لاندلاع الحرب الأهلية، وهذا وعد ثورة ديسمبر المجيدة".

وكشف الوزير السوداني عن هيكل جديد لفريق التفاوض الحكومي سيُعلن عنه عقب جلسات المفاوضات.

ووقّعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو في مارس/آذار الماضي بجوبا عاصمة جنوب السودان على برتوكول "إعلان مبادئ" ينص على علمانية الدولة ويمهد للتفاوض بين الطرفين في السودان.

وفي فبراير/شباط الماضي، التقى الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني مع عبدالعزيز آدم الحلو بجوبا، في لقاء بحث عملية السلام، والعودة للتفاوض مع الحركة مجدداً.

ومنذ أغسطس/آب الماضي، تعيش المفاوضات بين الخرطوم والحركة الشعبية بقيادة الحلو في حالة جمود تمام، بعد ما وصلت مشاورات غير رسمية بين الطرفين إلى طريق مسدود.

ويتركز خلاف الحكومة بالخرطوم وحركة الحلو في طرح الأخيرة أن يكون السودان دولة علمانية أو إعطاء حق تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كموقف تفاوضي لا يقبل التنازل.

في حين ترى أطراف بالسلطة الانتقالية أن هذه القضية ينبغي أن يتخذ القرار حولها في مؤتمر دستوري عام، ولاحقا عقدت ورش عمل غير رسمية لتقريب وجهات النظر والوصول إلى فهم مشترك لعلمانية الدولة السودانية لكن لم يحدث أي تقدم.