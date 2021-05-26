الإصلاحيون في إيران: ليس لدينا مرشح بالانتخابات الرئاسية

أعلنت جبهة الأحزاب الإصلاحية في إيران، مساء الثلاثاء، استبعاد جميع مرشحيها من الانتخابات الرئاسية المقررة 18 من يونيو/ حزيران المقبل.

وقال المتحدثة باسم جبهة الأحزاب الإصلاحية في إيران، آذر منصوري، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" طالعتها "دوت الخليج الإخبارية":" مجلس صيانة الدستور استبعد جميع مرشحينا، وبذلك حرمنا من إمكانية المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية".

وتضم الجبهة 31 من الأحزاب والقوى السياسية الإصلاحية، وكانت تعتزم دعم نائب الرئيس الحالي إسحاق جهانغيري الذي جرى استبعاده.

ووفق القائمة الرئيسية للمرشحين، التي أعلنتها وزارة الداخلية الإيرانية، الإثنين، فإن المرشح الوحيد من الإصلاحيين هو "محسن مهر علي زاده" الذي شغل منصب رئيس منظمة التربية البدنية لحكومة الإصلاحيين في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي.



وفي أول مقابلة له مع وكالة أنباء الطلبة الاصلاحية "إيسنا"، حذر مهر علي زاده، الإصلاحيين من تكرار الخطأ في الانتخابات الرئاسية التي جرت 2005 والتي فاز فيها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، الذي جرى استبعاده أيضاً من الانتخابات المقبلة.

وحصل محسن مهر علي زاده في الانتخابات التي جرت 2005، على مليون و300 ألف صوت.

واستبعد محسن مهر علي زاده، أن يتمكن التيار الإصلاحي من الوصول إلى مرشح توافقي، في إشارة إلى دعمه كونه المرشح الوحيد في هذه الانتخابات عن الإصلاحيين.

لكن استدرك قائلاً "دعونا ننتظر ماذا يحدث مستقبلاً"، وعادة ما ينظر الإصلاحيون في الوقت الأخيرة من إجراء الانتخابات إلى موقف زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي بشأن التصويت لمرشح معين.

وتعرض مجلس صيانة الدستور الإيراني، الذي يشرف عليه رجل الدين احمد جنتي، إلى موجة انتقادات من مختلف القوى السياسية الإيرانية بسبب استبعاده لقائمة طويلة من المرشحين، وأغلبهم من الإصلاحيين.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، الثلاثاء، السماح لبعض المرشحين بخوض الانتخابات الرئاسية، خمسة منهم ينتمون للتيار المتشدد، وبينهم مرشح معتدل، وهو محافظ البنك المركزي حالياً عبد الناصر همتي، ومرشح آخر من الإصلاحيين محسن مهر علي زاده.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن المرشحين المتشددين الذين يحق لهم خوض غمار المنافسة هم: "إبراهيم رئيسي وسعيد جليلي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وقاضي زاده هاشمي".

وضمت قائمة وزارة الداخلية، المرشحين المستبعدين البارزين، وهم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان السابق وحالياً مستشار علي خامنئي، علي لاريجاني، والجنرال سعيد محمد، ومحسن هاشمي رفسنجاني.