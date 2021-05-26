الصحة العالمية ترصد سلالة كورونا الهندية في 53 دولة

أعلنت منظّمة الصحة العالمية الأربعاء أنّ السلالة المتحوّرة لفيروس كورونا التي اكتُشِفت في الهند، رُصِدت رسميّاً في 53 دولة.

وتلقّت المنظّمة معلومات من مصادر غير رسميّة تُفيد بأنّ المتحوّر "بي617.1" رُصِد في سبعة أقاليم أخرى، ليصل بذلك العدد الإجماليّ إلى 60.



وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهي ارفيند كيجرو تمديد العمل بإجراءات الإغلاق لمدة أسبوع آخر حتى 31 أيار/مايو الجاري.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن كيجروال القول إن عملية الخروج من إجراءات الإغلاق ستبدأ في 31 أيار/مايو الجاري بطريقة مرحلية في حال استمرت حالات الإصابة بفيروس كورونا في التراجع.

وكانت النمسا قررت حظر الرحلات الجوية مع بريطانيا بداية من الشهر المقبل، بسبب انتشار السلالة الهندية لفيروس كورونا بها، واتخذت ألمانيا خطوة مماثلة الجمعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة النمساوية، الإثنين، إنه سوف يتم حظر الرحلات الجوية من بريطانيا ابتداء من يونيو/حزيران المقبل لمنع ما يطلق عليه السلالة الهندية لفيروس كورونا من دخول البلاد.

وأعلنت الهند، الأثنين، أن جائحة كوفيد-19 حصدت أرواح أكثر من 300 ألف شخص في البلاد، لتصبح بذلك الدولة الواقعة في جنوب آسيا ثالث بلد في العالم، بعد الولايات المتّحدة والبرازيل، تتخطّى فيه حصيلة ضحايا الجائحة هذه العتبة.