لوكاشنكو يخرج عن صمته: الهجمات على بيلاروسيا تجاوزت "الخطوط الحمر"

خرج الرئيس البيلاروسي عن صمته، بعد أيام من أزمة دبلوماسية أشعلتها طائرة ركاب أُجبرت على الهبوط اضطراريا لاعتقال معارض على متنها.

وقال ألكسندر لوكاشنكو في أول تعليق على أزمة الطائرة إن "الهجمات" على بيلاروسيا تجاوزت "خطوطا حمراء"، في إشارة إلى الإجراءات الأوروبية ضد بلاده.

وفي كلمة له أمام نواب البرلمان، استرسل لوكاشنكو قائلا: "كما تنبأنا، فإن الذين يضمرون لنا السوء في البلاد وخارجها، غيروا أساليب هجومهم على الدولة وتجاوزوا العديد من الخطوط الحمراء وحدود المنطق والأخلاق الإنسانية"، وفق تعبيره.

ومدافعا عن خطوة بيلاروسيا، أكد أن بلاده تصرفت بشكل "قانوني" عند تحويل مسار الطائرة.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بيلاروسيا، إثر إجبار طائرة ركاب على الهبوط واعتقال المعارض رومان بروتاسيفيتش.

وتشمل العقوبات إغلاق مجال دول الاتحاد الأوربي الجوي أمام الطائرات البيلاروسية، وذلك عقابا لنظام رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو المتّهم بتحويل مسار طائرة مدنية أوروبية مملوكة لشركة "رايان إير" كانت تقل المعارض بهدف توقيفه.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بطلب من فرنسا وإيرلندا وإستونيا اجتماعا طارئا غير رسمي عبر الفيديو، لبحث أزمة اعتراض بيلاروسيا للطائرة المدنية لاعتقال معارض كان بين ركابها.

