سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 26 مايو 2021.. ارتفاع ملحوظ

واصل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، الارتفاع اليوم الأربعاء 26 مايو 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، أمام الدولار، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى نحو 19.13 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.07 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، أمس.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" لأسعار اليورو في 23 بنكا، سجل متوسط السعر 19.06 جنيه للشراء، و 19.23 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند 19.10 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

بينما جاء أقل سعر في بنك الكويت الوطني، عند 18.99 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 19.05 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

حزمة الإنجازات

وكشف وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، عن حزمة من الإنجازات المحققة على أرض الواقع بشهادة المؤسسات الدولية.

وقال معيط، إن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الحكومة لاستكمال المسيرة التنموية، والمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومي.

وتوقع وزير المالية المصري أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 6.4 تريليون جنيه، نتيجة التوسع في الاستثمارات التنموية.

وألقى المسؤول المصري الضوء على أن استمرار إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية يجذب استثمارات جديدة ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، ويؤدي إلى توطين الصناعات العالمية المتطورة والتكنولوجيات الحديثة ورفع قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء عند 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.

فيما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني، عند نحو 22.08 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.91 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.