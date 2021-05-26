"صرخة أميرال".. مبادرة جديدة لـ"إنقاذ" تونس من الإخوان

محصلة صادمة لأداء إخوان تونس منذ وصولهم للحكم، تكرس الاستبداد وتكبل حريات الشعب وتبث خطاب الكراهية والتفرقة.
توليفة قاتلة تفجر سيلا من الاستنكار ودعوات للتخلص من "منظومة" إخوانية يرى متابعون للشأن التونسي أنها أغرقت البلاد في مستنقع من الأزمات، وأعادتها سنوات إلى الوراء.
الجنرال التونسي كمال العكروت دعا إلى ضرورة تخليص تونس من منظومة استبداد بعض الأحزاب بمقدرات البلاد بمنطق الغنيمة واحتكار القرار الوطنيِّ، وإعادة السّيادة للشًّعب للتعبير عن إرادته الحرّة.
العكروت الذي تقلد مهام مستشار أول للأمن القومي زمن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، يحمل رتبة أميرال في الجيش التونسي، وهو قائد سابق للقوات البحرية بالبلاد.
وفي بيان وجهه إلى الرأي العام التونسي، دعا العكروت إلى ضرورة إخراج تونس من مستنقع الفشل والفوضى والفساد بإنفاذ سلطة القانون على الجميع.
وقال في بيانه الصادر مساء الثلاثاء: "أَمَامَ عَدمِ وُجود أي مُؤشرات للإصلاح واِنشغال المسؤولين على مؤسسات الدولة بالصّراعات الهامشيّة على حسابِ المصالح العليا للوطنِ والشعبِ، وبعد مرُور عشريّة على الثورة التونسيّة التي أدخلت البلاد في وضع جديد كان الأمل منها تحقيق الديمقراطية والنمو للبلاد، فاٍنّه يصْبِح لِزامًا علينا الإصداح برأينا ووضعِ الإصبع على مكْمن الداء قبل فواتِ الأوانِ".
وأضاف أن "ما نشهده اليوم من تدهورٍ مستمرٍ للقدرةِ الشرائيةِ للمواطن من جهة وانهيارٍ سريعٍ للمؤشِّرات الاقتصاديَّة والماليَّة زادته جائحةُ كورونا تعقيدًا من جهة أخرى، وأمام بداية تفكك لمقومات الدّولة ومؤسَّساتها، يجعلنا نستلهم من صرخَة زعيم شباب تونس علي البلهوان لنقول معه كفى لعبًا إنّ البلادَ مريضة ً وليس بشربِ الماءِ تنطفئ الحمَى”.
وتابع: "لقدْ حان زمن الإنقاذ؛ الواجب يدعونا جميعًا، ممّن يرفضُون تواصل منظومةِ الفشلِ والرداءةِ والتحيّلِ السياسيِّ من كل جهات البلاد كما أبناؤها بالخارج، لرّص الصفوف وتجميع القوى من أجل تخليص البلاد من منظومة اِستبداد بعض الأحزاب بمقدّراتها بمنطق الغنيمة و واحتكار القرار الوطنيِّ، وإعادة السّيادة للشًّعب للتعبير عن إرادته الحرّة، وإخراج تونس من مستنقع الفشل والفوضى والفساد بإنفاذ سلطة القانون على الجميع" .
وشدد على أن "ما آلت إليه الأوضاعُ اليوم، بعد عشر سنوات من التّدمير الممنهجِ لمقدّرات الوطنِ في ظلّ تفشيِّ مظاهر العنف المُجتمعي وتفاقم خطاب الكراهيَّة والتطرُّف الديِّني منبع الإرهاب.. ليس قدرنا" .
ومنذ العام 2012، تقود حركة النهضة الإخوانية دفة الحكم في تونس بأشكال مختلفة، في مسار يرى متابعون أنه أفشل فترة في التاريخ السياسي لتونس حيث تنامت الضربات الإرهابية والخطاب المتطرف والانهيارات الاقتصادية الحادة.
"صيحة الجنرال" كما وصفها رواد عبر شبكات التواصل الاجتماعي تستهدف مباشرة حركة النهضة المحاصرة بانتقادات شعبية في خضم صراعها المباشر مع الرئيس قيس سعيد، والأزمات السياسية والاقتصادية الخانقة بالبلاد.
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