"صرخة أميرال".. مبادرة جديدة لـ"إنقاذ" تونس من الإخوان

محصلة صادمة لأداء إخوان تونس منذ وصولهم للحكم، تكرس الاستبداد وتكبل حريات الشعب وتبث خطاب الكراهية والتفرقة.

توليفة قاتلة تفجر سيلا من الاستنكار ودعوات للتخلص من "منظومة" إخوانية يرى متابعون للشأن التونسي أنها أغرقت البلاد في مستنقع من الأزمات، وأعادتها سنوات إلى الوراء.

الجنرال التونسي كمال العكروت دعا إلى ضرورة تخليص تونس من منظومة استبداد بعض الأحزاب بمقدرات البلاد بمنطق الغنيمة واحتكار القرار الوطنيِّ، وإعادة السّيادة للشًّعب للتعبير عن إرادته الحرّة.

العكروت الذي تقلد مهام مستشار أول للأمن القومي زمن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، يحمل رتبة أميرال في الجيش التونسي، وهو قائد سابق للقوات البحرية بالبلاد.

وفي بيان وجهه إلى الرأي العام التونسي، دعا العكروت إلى ضرورة إخراج تونس من مستنقع الفشل والفوضى والفساد بإنفاذ سلطة القانون على الجميع.

وقال في بيانه الصادر مساء الثلاثاء: "أَمَامَ عَدمِ وُجود أي مُؤشرات للإصلاح واِنشغال المسؤولين على مؤسسات الدولة بالصّراعات الهامشيّة على حسابِ المصالح العليا للوطنِ والشعبِ، وبعد مرُور عشريّة على الثورة التونسيّة التي أدخلت البلاد في وضع جديد كان الأمل منها تحقيق الديمقراطية والنمو للبلاد، فاٍنّه يصْبِح لِزامًا علينا الإصداح برأينا ووضعِ الإصبع على مكْمن الداء قبل فواتِ الأوانِ".

وأضاف أن "ما نشهده اليوم من تدهورٍ مستمرٍ للقدرةِ الشرائيةِ للمواطن من جهة وانهيارٍ سريعٍ للمؤشِّرات الاقتصاديَّة والماليَّة زادته جائحةُ كورونا تعقيدًا من جهة أخرى، وأمام بداية تفكك لمقومات الدّولة ومؤسَّساتها، يجعلنا نستلهم من صرخَة زعيم شباب تونس علي البلهوان لنقول معه كفى لعبًا إنّ البلادَ مريضة ً وليس بشربِ الماءِ تنطفئ الحمَى”.

وتابع: "لقدْ حان زمن الإنقاذ؛ الواجب يدعونا جميعًا، ممّن يرفضُون تواصل منظومةِ الفشلِ والرداءةِ والتحيّلِ السياسيِّ من كل جهات البلاد كما أبناؤها بالخارج، لرّص الصفوف وتجميع القوى من أجل تخليص البلاد من منظومة اِستبداد بعض الأحزاب بمقدّراتها بمنطق الغنيمة و واحتكار القرار الوطنيِّ، وإعادة السّيادة للشًّعب للتعبير عن إرادته الحرّة، وإخراج تونس من مستنقع الفشل والفوضى والفساد بإنفاذ سلطة القانون على الجميع" .

وشدد على أن "ما آلت إليه الأوضاعُ اليوم، بعد عشر سنوات من التّدمير الممنهجِ لمقدّرات الوطنِ في ظلّ تفشيِّ مظاهر العنف المُجتمعي وتفاقم خطاب الكراهيَّة والتطرُّف الديِّني منبع الإرهاب.. ليس قدرنا" .



ومنذ العام 2012، تقود حركة النهضة الإخوانية دفة الحكم في تونس بأشكال مختلفة، في مسار يرى متابعون أنه أفشل فترة في التاريخ السياسي لتونس حيث تنامت الضربات الإرهابية والخطاب المتطرف والانهيارات الاقتصادية الحادة.



"صيحة الجنرال" كما وصفها رواد عبر شبكات التواصل الاجتماعي تستهدف مباشرة حركة النهضة المحاصرة بانتقادات شعبية في خضم صراعها المباشر مع الرئيس قيس سعيد، والأزمات السياسية والاقتصادية الخانقة بالبلاد.