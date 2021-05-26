تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 26 مايو 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 26 مايو 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يقدم تمويلا إضافيا بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر بعد أن يوافق عليه مجلسه التنفيذي الأسابيع المقبلة.

وبدعم من ارتفاع الاحتياطي النقدي المستمر، يواصل سعر صرف الجنيه المصري، منذ يونيو/حزيران الماضي، الاستقرار أمام أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.



وبلغ متوسط سعر العملة السعودية لدى البنك المركزي المصري 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء 4.16 جنيه في 4 بنوك، المصرف العربي الدولي، والمشرق، وعودة، وبلوم مصر.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.22 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.152 جنيه للشراء، و4.186 جنيه للبيع.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران الماضي، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

الدولار واليورو الإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء عند 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو امسجلا 19.13 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.07 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، أمس.

واستقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني، عند نحو 22.08 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، ثابتا عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.91 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.