اتفاق مصري ألماني على ضرورة تثبيت الهدنة بغزة

اتفقت مصر وألمانيا، الأربعاء، على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

جاء ذلك خلال اتصال عبر تقنية الفيديو بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الأربعاء، إن "ميركل اتفقت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف أنهما اتفقا أيضا على "السعي من أجل استئناف المفاوضات السياسية".

وقادت مصر جهودا إقليمية للتوصل إلى الهدنة التي أوقفت 11 يوما من القتال بين الفلسطينيين والإسرائيليين أسفر عن مقتل 248 فلسطينيا بينما تسببت صواريخ أطلقتها الفصائل من قطاع غزة في مقتل 13 شخصا في إسرائيل.