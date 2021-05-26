نتنياهو "غاضب جدا" من وزير خارجية فرنسا.. ما السبب؟

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عن احتجاجه الشديد على تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، حول إسرائيل.

وقال نتنياهو، إنه: "أعبر عن احتجاجي الشديد إزاء الحكومة الفرنسية على أقوال وزير الخارجية الفرنسي حين قال خلال مقابلة تلفزيونية إن إسرائيل قد تتحول إلى دولة أبارتهايد.. هذا هو ادعاء وقح وكاذب ولا أساس له".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية"، أن "جميع الإسرائيليين متساوون أمام القضاء بغض النظر عن عرقهم".

واعتبر نتنياهو أن " إسرائيل تشكل منارة للديمقراطية ولحقوق الإنسان في المنطقة.. وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة فيها".

وقال: "هكذا كان الأمر دائما وهكذا سيكون الأمر دائما.. لن نقبل بأي محاولة منافقة وكاذبة لتعليمنا الأخلاق في هذا الشأن".

وكان مواطنون من عرب إسرائيل احتجوا على حملة اعتقالات واسعة نفذتها الشرطة الإسرائيلية في صفوفهم، نظموا وقفات منددة بالممارسات الإسرائيلية في القدس والحرب على غزة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال أكثر من 1550 مواطنا عربيا خلال الأيام الماضية.