برا وجوا بين قوات مصرية وسودانية.. بدء تدريب "حماة النيل"

بدأ التدريب العسكري السوداني المصري "حماة النيل"، الأربعاء، بمنطقة شمال أم درمان، على أن يستمر 6 أيام.

وقال بيان للإعلام العسكري السوداني إن التدريب المشترك جرى في يومه الأول بحضور الفريق الركن عبدالله الصادق البشير، نائب رئيس هيئة الأركان للتدريب، وقادة القوات الرئيسة ومدراء الإدارات.



وتابع البيان إن "حماة النيل" يجري بمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية وقوات الدفاع الجوي بالبلدين، وتستمر فعالياته حتى ٣١ من الشهر الجاري.





والجمعة الماضية، أعلن السودان عن التدريب العسكري المشترك مع مصر، والذي يهدف للتصدي للتهديدات المحتملة وتبادل الخبرات.

وقال بيان للجيش السوداني في ذلك الوقت إن "الاستعدادات اكتملت لانطلاق المشروع التدريبي المشترك (حماة النيل) مع مصر والذي سيجري في الفترة من ٢٦ وحتى ٣١ مايو/أيار الحالي".

وأوضح البيان الذي اطلعت عليه "دوت الخليج الإخبارية" أن التدريب ستشارك به عناصر من كافة التخصصات بالجيشين.

وأشار إلى أن القوات المصرية المشاركة في المشروع وصلت إلى قاعدة الخرطوم الجوية بجانب أرتال من القوات البرية والمركبات التي وصلت بحرا.

ويعد تدريب "حماة النيل" ثاني تدريب عسكري مشترك بين مصر والسودان في شهرين.

وفي 5 أبريل/نيسان الماضي، اختتمت المناورات العسكرية المشتركة بين الجيشين المصري والسوداني "نسور النيل 2" والتي استمرت لأيام في قاعدة مروي شمال السودان.



