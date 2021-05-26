عاهل الأردن ولقاء بلينكن.. إشادات بفتح قنصلية القدس ودعم الأونروا

أشاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، بقرارات الإدارة الأمريكية المتضمنة إعادة فتح القنصلية العامة بالقدس.

وأثنى الملك عبدالله الثاني، خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على قرار الإدارة الأمريكية باستئناف الدعم المقدم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وشدد على أن "هذه الخطوات ستساهم في بناء الثقة والدفع بالمسار السياسي إلى الأمام".

ودعا إلى وقف "الأعمال الاستفزازية بالقدس والمسجد الأقصى المبارك، ومحاولات التهجير المتكررة وغير القانونية لأهالي عدد من أحياء القدس الشرقية، لا سيما حي الشيخ جراح، والتي قادت إلى التصعيد الأخير".

وشدد على "ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس ومقدساتها وعدم المساس به".

كما شدد على "مواصلة المملكة بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة"، مشيراً إلى أن دور الولايات المتحدة المحوري في الدفع نحو إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وأعرب عن تقديره للجهود الأمريكية الأخيرة من أجل إنهاء التصعيد بالأراضي الفلسطينية.

كما شدد ملك الأردن على أن غياب الحل السياسي الذي يلبي الحقوق العادلة والمشروعة للأشقاء الفلسطينيين، ويضمن إقامة دولتهم المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر والاحتقان وعدم الاستقرار.

بدوره، عبر وزير الخارجية الأمريكي عن تقدير بلاده الكبير لدور الأردن الرئيسي وجهوده في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد أن "هناك حاجة ملحة لتقديم الدعم الإنساني لسكان قطاع غزة وإعادة إعماره، وننسق في هذا الشأن مع السلطة الفلسطينية ومصر وإسرائيل".

وتابع: "سنناقش مع حلفائنا في دول الخليج تثبيت الاستقرار وتخفيف التوترات في المنطقة".

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن "فتح قنصليتنا في القدس سيتطلب وقتًا".

وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية ومتانة علاقات الصداقة بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل توسيع آفاق التعاون بينهما في مختلف المجالات، حيث أعرب الملك عن تقديره للولايات المتحدة على دعمها المتواصل للمملكة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي وصل إلى العاصمة الأردنية عمان، الأربعاء، في آخر محطة ضمن جولة له بالشرق الأوسط تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار الذي أنهى أسوأ قتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية منذ سنوات.

ووصل بلينكن إلى عمان بعدما زار القدس ورام الله والقاهرة.