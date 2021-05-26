101 مدينة بـ"الدائرة الحمراء".. أزمة المياه تتفاقم بإيران

بعد أيام من قطع مفاجئ للكهرباء قبل أيام، تستعد إيران لقطع المياه عن ملايين الإيرانيين في 101 مدينة بسبب الاستهلاك الكبير والجفاف.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي في إيران، حميد رضا جانباز، مساء الأربعاء، إن "هناك بالتأكيد مشكلة واضحة للمياه في فصل الصيف، لكننا نحاول إدارة ظروف إمدادات المياه من خلال إدارة الضغط".

ونقلت مراسلة "دوت الخليج الإخبارية" في طهران عن جانباز قوله لوكالة أنباء "تسنيم" المحلية الإيرانية، إنه "يوجد لدينا 101 مدينة إيرانية أعلنا عن وضعها في الدائرة الحمراء وقد تواجه مشاكل ووضع برامج وخطط لقطع المياه عنها".

وأشار جانباز إلى وجود 210 مدينة تواجه صعوبة في توفير مياه الشرب، زاعماً أن الحكومة الإيرانية تولي أهمية كبيرة للمحافظات التي تعاني من مشاكل في توفير المياه.

وتعد محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد ذات الغالبية السنية في مقدمة المحافظات التي تواجه أزمة في توفير المياه تليها محافظة خوزستان جنوب البلاد ذات الغالبية العربية في المرتبة الثانية.

وكشف المسؤول الإيراني أن "إيران لديها عجز يصل إلى 20 % في احتياجات المياه الصالحة للشرب".

ورداً على سؤال حول التغيير في استخدام المياه السطحية والجوفية هذا العام، قال جانباز: "يتم استخدام حوالي 47٪ من المياه السطحية وأكثر من 50٪ من المياه الجوفية".

وفي إشارة إلى حالة السدود مقارنة بالعام الماضي، أشار إلى أن "السدود التي توفر مياه الشرب تعاني من نقص بنسبة 40٪ في الاحتياطيات مقارنة بالعام الماضي، رغم أن الهدف هو جعل مياه الشرب أولوية".

وبخصوص تحديد المشتركين ذوي الاستهلاك العالي، قال: "حسب الأنظمة المتوفرة لدينا، سيتم تحديد أي انحراف في الاستهلاك أولاً، وسيتم التعامل مع من لا يلتزم".

وأمس، بعثت شركة المياه في إيران برسائل نصية للمواطنين تحذرهم فيها من قطع المياه في حال لم يتم تقليل الاستهلاك.

وبدأت إيران التي يبلغ عدد سكانها نحو 84 مليون نسمة قبل قرابة أسبوع بعملية قطع التيار الكهربائي الأمر الذي أثار غضب المواطنين وأصحاب المحال التجارية بسبب توقف أعمالهم التي تعتمد على الكهرباء.

وفي أواخر أبريل/نيسان الماضي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده ستواجه مشكلة في الكهرباء بالنسبة للمحطات التي تعمل بالطاقة الكهرومائية بسبب انخفاض منسوب السدود.

وأوضح روحاني في كلمة له خلال افتتاح عدد من مشاريع وزارة الطاقة عبر شبكة الانترنت وهو يخاطب الإيرانيين "السدود فارغة.. ضع في اعتبارك استهلاك الماء والكهرباء لهذا العام، لأن سدودنا ليست مثل العام الماضي، وسعتها أصبحت فارغة اليوم".

وتُظهر بيانات المركز الوطني لمراقبة الجفاف أنه في العام الماضي في إيران ، تأثرت جميع مناطق البلاد بالجفاف.