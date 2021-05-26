قيود تتخطى 2030.. بلينكن يكشف خطط أمريكا ضد "نووي إيران"

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن أمريكا تسعى لإبرام اتفاق يقيد البرنامج النووي الإيراني إلى ما بعد 2030.

وقال بلينكن في تصريحات للقناة الـ12 بالتلفزيون الإسرائيلي "نسعى إلى معالجة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة".



وتابع "نعمل على إبرام اتفاق جديد مع إيران يمدد القيود على برنامجها النووي إلى ما بعد عام 2030".

ومضى قائلا "الولايات المتحدة وإسرائيل متحدتان تماما في منع إيران من الحصول على سلاح نووي".

وأضاف "كانت لدينا أحيانًا بعض الخلافات مع إسرائيل حول أفضل طريقة لحرمان إيران من الحصول على سلاح نووي".

ويتواجد بلينكن في الوقت الحالي، في الأردن في ختام جولة بالشرق الأوسط شملت إسرائيل ورام الله ومصر والأردن.

ومنذ أبريل نيسان الماضي، تجري القوى الكبرى مفاوضات في فيينا مع إيران، لتحديد الخطوات التي يتعين على إيران والولايات المتحدة اتخاذها، بشأن العقوبات والأنشطة النووية للعودة للامتثال الكامل للاتفاق النووي الموقع عام 2015.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 تتجاوز إيران تدريجيا القيود المفروضة على برنامجها النووي؛ بهدف تحجيم قدرتها على إنتاج قنبلة نووية.