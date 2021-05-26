تشارك وتراقب.. الجبهة الثورية تؤيد مفاوضات السودان والحلو

أعلنت الجبهة الثورية في السودان، مساء الأربعاء، تأييدها للمفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية "شمال" في جوبا.

وقال أسامة سعيد، الناطق باسم الجبهةK في بيان حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منهن إنه "عقد المجلس الرئاسي للجبهة الثورية السودانية اجتماعاً استثنائياً ناقش فيه إنطلاق المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو صباح اليوم في جوبا".



وحول مخرجات الاجتماع، قال سعيد، إن "الجبهة الثورية تعلن تأييدها ودعمها للمفاوضات مع الحركة الشعبية وتنظر إليها بإيجابية وتراها ضرورة لإستكمال عملية السلام".

وتابع أن "الجبهة الثورية تؤكد أن الموقف التفاوضي الحكومي مرجعيته الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا.. ولابد من مواءمة الاتفاق مع الحركة الشعبية مع هذه المرجعية".

وأكد أن "الجبهة الثورية تقرر المشاركة ضمن الوفد الحكومي وسوف ترسل وفدا من خيرة كوادرها لدعم العملية التفاوضية و إسهامًا منها في دفع العملية للتوصل إلى اتفاق عادل".

ومضى قائلا إن "الجبهة الثورية تكوِّن آلية من كبار مفاوضيها في مفاوضات جوبا لمراقبة وتقييم سير العملية التفاوضية الجارية".

ومن المقرر أن تنطلق المحادثات المباشرة بين الخرطوم وحركة الحلو في جوبا، صباح اليوم الخميس.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، طالب رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، الخرطوم والحركة الشعبية بالتركيز على القضايا التي تقود للسلام ووقف الحرب.

ووقّعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو في مارس/آذار الماضي بجوبا عاصمة جنوب السودان على بروتوكول "إعلان مبادئ" ينص على علمانية الدولة ويمهد للتفاوض بين الطرفين في السودان.

وفي فبراير/شباط الماضي، التقى الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني مع عبدالعزيز آدم الحلو بجوبا، في لقاء بحث عملية السلام، والعودة للتفاوض مع الحركة مجدداً.

ومنذ أغسطس/آب الماضي، تعيش المفاوضات بين الخرطوم والحركة الشعبية بقيادة الحلو في حالة جمود تام، بعدما وصلت مشاورات غير رسمية بين الطرفين إلى طريق مسدود.

ويتركز خلاف الحكومة بالخرطوم وحركة الحلو في طرح الأخيرة أن يكون السودان دولة علمانية أو إعطاء حق تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كموقف تفاوضي لا يقبل التنازل.