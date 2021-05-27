رسميا.. بيزوس يتنحى عن "أمازون" في يوم تأسيسها

ينتحي مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس، عن منصب الرئيس التنفيذي، بعد 40 يوما من الآن.

وأعلن الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون"، أنه سيتنحى رسميا عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" في 5 يوليو/ تموز المقبل ليحل مكانه آندي جاسي.

وقال بيزوس في الاجتماع السنوي للمساهمين في "أمازون" والذي عقد افتراضيا: "لقد اخترنا هذا التاريخ لأنه يوم عاطفي بالنسبة لي.. هو اليوم الذي تأسست فيه أمازون في 1994 ، بالضبط قبل 27 عاما".

وباع بيزوس ما قيمته 2.5 مليار دولار من أسهم "أمازون" يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، وفقا لإيداعات لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وبهذا يكون بيزوس يمتلك ما يقرب من 52.5 مليون سهم في "أمازون"، وهي حصة 10.4٪ في الشركة.

وكانت شركة "أمازون" أعلنت في فبراير/شباط الماضي أن بيزوس سوف يتنحى عن منصب المدير التنفيذي للشركة، ليحل مكانه آندي جاسي.

وفي هذا الوقت ، كشف برايان أولسافسكي المدير المالي لشركة أمازون، أن قرار بيزوس تم بالتشاور مع مجلس إدارة الشركة.

وأوضح أولسافسكي أن بيزوس "سيظل منخرطًا للغاية في أمازون وستكون له بصمات متعددة في أجزاء مختلفة من الشركة".

وأضاف أن آندي جاسي، الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي خلفا لبيزوس سيكون مكلفا بمهمة "قيادة التحول" في الشركة.

والأسبوع الجاري، اهتز عرش الملياردير الأمريكي مؤسس موقع "أمازون" جيف بيزوس، بعد أن احتل برنارد أرنو، رئيس Louis Vuitton Moët Hennessy، المركز الأول في القائمة حتى عطلة نهاية الأسبوع.

وعاد قطب الموضة الفرنسي، برنارد أرنو "وصيفا" رغم ارتفاع ثروته إلى 186.8 مليار دولار، وأصبح الفارق بينه وبين المتصدر جيف بيزوس حوالي ملياري دولار.

وبلغ صافي ثروة بيزوس في قائمة فوربس اللحظية اليوم 188.4 مليار دولار، بينما ظل إيلون ماسك في المرتبة الثالثة بصافي ثروة 150.7 مليار دولار.