ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
يلزم أن ينتبه المقبلون على اقتناء سيارة رياضية للمرة الأولى من نوع الموديل المناسب لهم، كون السيارات الرياضية تتطلب معاملة خاصة.
أجرت شركة "ديهلر" تعديلات تقنية على سيارة بي إم دبليو X7 M50i، زادت معها قوة السيارة حوالي 100 حصان على الأقل.
كغيرها من الماركات البارزة، تسعى أودي لتعزيز أسطولها من السيارات الكهربائية، بطرح نسخة بالطاقة الخضراء من طراز RS4 عالي الأداء.
من أبرز فئات السيارات عالية الأداء في عالم السيارات، فئة AMG التابعة لماركة مرسيدس، وفئة M التابعة لماركة بي إم دبليو.
تحظى ماركة تويوتا بثقة في الأسواق لما تتميز بها سياراتها بما فيها المستعملة من مختلف الفئات بقدرات فائقة وجودة في المواصفات.
تتوفر مجموعة من السيارات المتميزة ضمن فئة SUV كبيرة الحجم خلال عام 2021 الجاري، من التي تتمتع بأكبر قدر من الرحابة.
أعلنت كوبرا المصنعة للسيارات عالية الأداء والتابعة لسيات الإسبانية، عن نسخة 2022 الأحدث من طراز "بورن"، ضمن فئات هاتشباك.
انضم طراز جينيسيس الفاخر GV80، لأسطول سيارات شرطة دبي، وفق ما أعلنت الشرطة على صفحتها الرسمية بموقع تويتر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. قائمة"خارج السيطرة" وتعديلات X7 M50i على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.