فيسبوك ترتد عن سياسات الفيروس بأمر "بايدن".. "كورونا مصنوع"

أعلنت شركة فيسبوك عن أنها ستتبع سياسة جديدة بشأن أخبار فيروس كورونا، بعزمها عدم منع تداول المنشورات التي تفيد بأن الفيروس قد صنع.

كما قررت فيسبوك عدم حظر المنشورات التي تشير بأن فيروس كورونا قد تم صنعه على يد خبراء بمجال الأوبئة بالصين.

ووفق موقع "بوليتيكو"، صرح متحدث بأسم شركة فيسبوك باتخاذ الشركة المسئولة عن موقع التواصل الشهير لهذا القرار، سعيا للوصول لأصل هذا الوباء.

وجاء تغيير فيسبوك لسياستها بهذا الشأن، بعد تلقي أوامر من الرئيس الأمريكي بايدن لعدة جهات معلوماتية تفيد بالبحث والتركيز على أصول الفيروس وأسباب ظهوره.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال الأربعاء الماضي، إنه وجه أمر لأجهزة الاستخبارات الأمريكية، لمضاعفة مجهوداتها للتأكد من نظرية صنع الفيروس.

وكشف بايدن ضمن تصريحاته أن الأجهزة الاستخباراتية، تنقسم حاليا ما بين نظريتين، بشأن أصول فيروس كورونا، وشدد على أن التحقق سيكشف عن ما إن كان مصدره الأصلي، أحد الاختبارات المعملية، أو ما إن كانت النظرية المعممة حقيقية وهي أنه ظهر نتيجة لاختلاط إنسان مع حيوان كان حاملا بالأصل للوباء.

وأوضح الموقع أن أوامر بايدن، شملت توجيهات لعدد من أجهزة الأمن والاستخبارات بالبحث عن احتمال أن يكون كورونا وباء مصنع لأغراض عسكرية أو غير عسكرية، كان سبب انتشاره تسريب من إحدى معامل الأبحاث.

في الوقت نفسه، ستعمل إدارة فيسبوك على ردع مجموعة من المنشورات المعارضة و المشككة في عمليات تلقيح المواطنين للوقاية من كورونا، والتي أطلقها الرئيس الأمريكي بايدن بعد أسابيع قليلة من توليه السلطة.

الصين تحذر

في المقابل حذرت سفارة الصين في الولايات المتحدة الأمريكية، ممّا وصفته بـ“تسييس“ قضية منشأ فيروس كورونا.

وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني، إن ”تسييس منشأ كوفيد-19 سيعرقل التحقيقات“، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن أجهزة المخابرات الأمريكية تطرح نظريات متضاربة عن منشأ الفيروس.

وأضافت أن الصين تدعم ”دراسة شاملة لجميع الحالات المبكرة لكوفيد-19 التي ظهرت في جميع أنحاء العالم وإجراء تحقيق شامل في بعض القواعد السرية والمختبرات البيولوجية في جميع أنحاء العالم“.