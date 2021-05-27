سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 27 مايو 2021.. 300 ليرة زيادة

قفز متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الخميس 27 مايو 2021، بنحو 300 ليرة خلال تعاملات "السوق السوداء".

وارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية لدى السوق غير الرسمي "السوداء"، اليوم الخميس، إلى نحو 12950 ليرة للشراء، و1300 ليرة للبيع، مقابل نحو 12650 ليرة للشراء، و12700 ليرة للبيع، أمس، حسب وسائل إعلام محلية.



إضراب تحذيري

ونفذ الاتحاد العمالي العام في لبنان إضرابا تحذيريا للضغط باتجاه تشكيل حكومة ملوحا بالتصعيد إذا لم يتم إيجاد حلول للأزمات المتفاقمة.

ورفض الاتحاد العمالي العام في لبنان رفع الدعم، ملوحا بالتصعيد إذا لم يتم إيجاد حلول للأزمات التي يعاني منها لبنان.

وأكّدت عدّة جهات التزامها بالإضراب الذي حدد نقاط تجمع عدة في معظم المناطق اللبنانية، أبرزها، اتحاد نقابات موظفي المصارف، وروابط أساتذة التعليم الأساسي والثانوي والمهني ونقابة المحامين وسائقي السيارات العمومية وباصات النقل الداخلي وسائقي شاحنات النقل الخارجي والداخلية وغيرها.

أسعار صرف متعددة



وفي خطوة تهدف إلى تهدئة السوق السوداء الذي يتحكم بسعر صرف الدولار في لبنان أعلن المصرف المركزي عن تحديد سعر صرف بيع الدولار فيما يعرف بـ"منصة صيرفة" التي يتم التعاون بموجبها مع المصارف والصرافين، بـ12 ألف ليرة لبنانية لبيع الدولار دون أن يكشف عن موعد محدد لانطلاق العمل بها.

وبذلك بات في لبنان أسعار صرف متعددة، فهي إضافة إلى السعر الرسمي الذي لا يزال معمولا به في المؤسسات الرسمية والمحدد بـ 1507 ليرات للدولار الواحد، هناك سعر الصرف في المصارف المعمول به منذ أشهر وهو 3990 ليرة.

كما ظل سعر الدولار السوق السوداء الذي ينعكس على تفاصيل الحياة اليومية للمواطن اللبناني والذي سبق أن وصل إلى 15 ألف ليرة قبل أن يعود إلى أن يتراوح بين 12500 و13 ألفا.

وكانت الليرة اللبنانية يجري تداولها بحرية في البنوك والمتاجر وأماكن أخرى عند 1500 مقابل الدولار قبل أن تضرب الاقتصاد أزمة ديون في أواخر 2019.

ومنذ ذلك الحين، انخفض سعر الصرف في الشارع، وتواجه البنوك حدودا على الأسعار التي تستخدمها، مع السماح ببعض العمليات عند 3900.

وأسقطت الأزمة شريحة واسعة من المواطنين في براثن الفقر، ويواجه اللبنانيون، وكثير منهم يمتلكون مدخرات في حسابات دولارية، قيودا على الحصول على العملات الأجنبية، إلى جانب قيود على كل من عمليات السحب والسعر المعروض بالمصارف.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

شركات الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.