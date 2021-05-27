سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 27 مايو 2021.. تراجع جديد

انخفض متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 27 مايو 2021، في التعاملات المبكرة في البنوك وشركات الصرافة.

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه المصري، اليوم الأربعاء أمام الدولار والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

سعر اليورو في مصر



وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، إلى 19.06 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.13 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، أمس.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" لأسعار اليورو في 23 بنكا، سجل متوسط السعر 19.08 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند 19.15 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

بينما جاء أقل سعر في بنك الكويت الوطني، عند 18.99 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 19.06 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران الماضي، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

فيما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني، عند نحو 22.09 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.88 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.