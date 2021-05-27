السعودية وأمريكا تبحثان الشراكة الاستراتيجية والتحديات الإقليمية

الشراكة الاستراتيجية والتحديات الإقليمية والدولية..ملفان تصدرا مباحثات سعودية أمريكية. مباحثات جاءت خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، من نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية. ويأتي هذا الاتصال غداة ختام جولة شرق أوسطية أجراها بلينكن لأربع دول في المنطقة هي إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن. جولةٌ بحث خلالها الوزير الأمريكي مع المسؤولين في تلك الدول، تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مصر بين قطاع غزة وتل أبيب، بعد 11 من التصعيد، إلى جانب إعادة إعمار القطاع.

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