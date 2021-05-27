5 أسئلة تمنحك فرصة أكبر للحصول على الوظيفة.. اطرحها بلا تردد

يركز البعض عند إجراء مقابلة من أجل وظيفة على الأسئلة التي ستطرح عليه، فماذا عن الأسئلة التي يجب عليك أن تطرحها أنت؟

كما أنه للحصول على الوظيفة يحرص الجميع على التحدث عن أفضل ما لديهم من مهارات خلال مقابلات العمل، ورغم أن ذلك مطلوب، إلا أن عددا كبيرا من الأشخاص يغفلون أمرا آخر في غاية الأهمية، وهو الأسئلة التي عليهم طرحها على مديري التوظيف بحسب فاست كومباني، ونستعرضها في التقرير التالي..

5 أسئلة تقربك من الوظيفة

هل من المتوقع حدوث أي تغييرات في المنصب أو مكان العمل العام القادم؟

في ظل جائحة كورونا قد يصعب الإجابة عن مثل هذا السؤال خاصة، لكنه يمنح المتقدم للوظيفة نظرة ثاقبة على ما تفكر فيه الشركة بشأن المستقبل.

ونظرا لأن العديد من الشركات تمر بفترة انتقالية وحالة من عدم اليقين في ظل استمرار الجائحة، فمن المهم أن يعرف المتقدم للوظيفة كيف ستؤثر أوضاع الشركة عليه إذا حصل على الوظيفة، حتى لا يكون لديه توقعات غير حقيقية، مثل أن يعتقد أن عمله سيكون عن بعد لفترة طويلة، ثم يكتشف أن عليه الذهاب للمكتب يوميًا بعد شهرين من بدء العمل.

يعطي هذا السؤال انطباعا لمدير التوظيف أيضا بأن المتقدم للوظيفة يفكر على المدى الطويل، ويخطط للبقاء للشركة في ظل حدوث أي تغييرات.

ما الذي يمكنني فعله لأنجح في الوظيفة؟

هذا السؤال يعطي انطباعا لمديري التوظيف بأن المتقدم للوظيفة شخص جاد للغاية، ويرغب حقا في معرفة متطلبات النجاح في دوره في الشركة، كما يظهر هذا السؤال حماسه وإمكاناته.

ما السبب الذي قد يجعلك ترغب في مغادرة هذه الشركة؟

قد يبدو هذا السؤال جريئا لكنه مهم للغاية لمعرفة أمرين، أولهما طموحات مدير التوظيف، وثانيهما ما إذا كان يمكن تحقيق هذه الطموحات في هذه الشركة.

كما يتيح مثل هذا السؤال لمدير التوظيف فرصة للتفكير مليًا حول لماذا قد يرغب في مغادرة الشركة يوما ولماذا قد لا يرغب في ذلك، ويمكن أن يعرف المرشح للوظيفة من إجاباته ما إذا كانت بيئة العمل مناسبة لتطوير حياته المهنية أم لا.

ما هي فرص التطور التي تتيحها هذه الشركة؟

هذا السؤال يظهر لمدير التوظيف أن المتقدم للوظيفة يفكر في كيفية التطور داخل الشركة، ويعطي ذلك انطباعا أنه يخطط للبقاء في الوظيفة لمدة طويلة، وهذا أمر جيد بالنسبة للشركات، خاصة أن التوظيف يكلفها كثيرا، وبالتالي لا ترغب أي شركة في توظيف شخص يبحث عن وظيفة من أجل الحصول على راتب فقط، وحين يجد فرصة أفضل سيترك الشركة، لذلك من المهم طرح هذا السؤال خلال مقابلة العمل.

هل هناك أي شيء آخر يمكنني مشاركته لأكون في أعلى قائمة أفضل المرشحين للوظيفة؟

هذا السؤال يظهر دائما أن المتقدم للوظيفة مهتم حقا بالحصول عليها، وأنه يتيح الفرصة لمدير التوظيف لطرح أي أسئلة يريدها، ويعتمد طرح هذا السؤال على مدى شعور المتقدم للوظيفة بنجاح مقابلة العمل، ومدى شعوره بالتوافق والانسجام مع مدير التوظيف.