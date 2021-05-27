نيجيريا تعين قائدا جديدا للجيش بعد مقتل السابق

أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية، الخميس، أن الرئيس محمد بخاري عين قائدا جديدا للجيش بعد مقتل قائده السابق في تحطم طائرة الأسبوع الماضي.
وأصدرت وزارة الدفاع بيان جاء فيه، أن بخاري عين الميجر جنرال فاروق يحيى، الذي سبق وقاد عملية عسكرية في شمال شرق البلاد حيث خاضت قوات الأمن معركة ضد الإرهابيين.
وذكر البيان أن الجنرال يحيى كان قبل تعيينه قائدا للفرقة الأولى في الجيش النيجيري، وقائدا لعمليات مكافحة الإرهاب والتمرد في شمال شرق البلاد.
وقُتل قائد الجيش السابق الجنرال إبراهيم اتاهيرو في تحطم طائرة يوم الجمعة عندما كان في زيارة لولاية كادونا بشمال البلاد.
وتولى اتاهيرو منصبه في يناير/ كانون الثاني مع قادة آخرين للجيش، بعد أعوام من الانتقادات إثر انتشار العنف على أيدي الإرهابيين والعصابات المسلحة.
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