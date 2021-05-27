الوساطة الجنوبية: سلمنا الخرطوم اتفاقا إطاريا من حركة الحلو

أعلنت الوساطة الجنوبية تسليم وفد الحكومة السودانية مسودة اتفاق إطاري قدمته الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

والأربعاء، انطلقت في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، جلسات افتتاحية للمفاوضات بين الخرطوم والحركة، وسط حالة من التفاؤل.

وفي تصريحات إعلامية، اليوم الخميس، قال مقرر لجنة الوساطة الجنوبية، ضيو مطوك، إنه تم رفع جلسات التفاوض بين وفدي الحكومة الانتقالية حركة الحلو إلى الإثنين المقبل، لدراسة ومناقشة مسودة الاتفاق الإطاري.

وأضاف مطوك أن المسودة تتضمن ترجمة لإعلان المبادئ الموقع في جوبا، مشيرا إلى أن الوساطة ستضع، عقب التوقيع على المسودة، إستراتيجية جديدة بهدف الوصول إلى السلام الشامل.

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الجولة حاسمة ليتوصل الطرفان إلى سلام شامل وعادل ومستدام .

ووصف مطوك لقاء رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مع رئيس "حركة تحرير السودان"، القائد عبدالواحد محمد نور، في جوبا، بـ"الإيجابي"، ويأتي في إطار مبادرة الحوار السوداني السوداني.

وتابع: "نشجع هذه الخطوة ونأمل أن تستثمر في دفع مسيرة السلام".

ووقّعت الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية/ شمال"، في مارس/آذار الماضي بجوبا، على بروتوكول "إعلان مبادئ" ينص على علمانية الدولة ويمهد للتفاوض بين الطرفين.

ومنذ أغسطس/آب الماضي، تعيش المفاوضات بين الخرطوم والحركة الشعبية بقيادة الحلو في حالة جمود تام، عقب وصول مشاورات غير رسمية بين الطرفين إلى طريق مسدود.

ويتركز خلاف الحكومة بالخرطوم وحركة الحلو، في طرح الأخيرة، على أن يكون السودان دولة علمانية أو إعطاء حق تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كموقف تفاوضي لا يقبل التنازل.

في حين ترى أطراف بالسلطة الانتقالية أنه ينبغي اتخاذ قرار حول هذه القضية في مؤتمر دستوري عام.

ولاحقا، عقدت ورش عمل غير رسمية لتقريب وجهات النظر والوصول إلى فهم مشترك لعلمانية الدولة السودانية، لكن لم يحدث أي تقدم.