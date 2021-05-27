أسعار الذهب في العراق اليوم الخميس 27 مايو 2021

انخفضت أسعار الذهب في العراق، خلال تعاملات اليوم الخميس، 27 مايو 2021، بينما استقرت أسعار الذهب عالميا.

وبقيت أسعار الذهب عالميا دون المستوى النفسي المهم عند 1900 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن حد ارتفاع الدولار من المكاسب.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق، في تعاملات مساء اليوم الخميس، إلى مستوى 88.756 ألف دينار (60.83 دولار).

فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق، إلى مستوى 77.663ألف دينار (53.23 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق، مساء اليوم الخميس 66.568 ألف دينار (45.62 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق، مساء اليوم الخميس، إلى نحو 51.774 ألف دينار (35.48 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس، عند مستوى 44.378 ألف دينار (30.41 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في العراق نحو 2.760 مليون دينار (1892 دولارا).

فيما جاء سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس عند مستوى 621.305 ألف دينار (425.82 دولار).

السعر العالمي

واستقرت أسعار الذهب اليوم الخميس دون المستوى النفسي المهم عند 1900 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن حد ارتفاع الدولار من المكاسب مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية قد تقدم إشارات بشأن التضخم والسياسة النقدية.

وبحلول الساعة 09:17 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1895.10 دولار للأوقية، بعد تسجيله أعلى مستوى له منذ 8 يناير/كانون الثاني الماضي عند 1912.50 أمس الأربعاء.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1898.50 دولار للأوقية.

وقال المحلل المستقل روس نورمان إنه بالنظر إلى التحركات القوية منذ بداية أبريل/نيسان، سيكون الذهب الآن عرضة "لبعض عناصر جني الأرباح ولدينا بيانات يوم الجمعة بشأن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والتي ستركز عليها السوق بشدة".

وأضاف نورمان، أن فترة من الاستقرار فوق 1900 دولار قد تكون مفيدة للذهب.

وارتفع مؤشر الدولار، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لمن يحوزون عملات أخرى.

وينتظر المشاركون في السوق عددا كبيرا من البيانات الأمريكية منها الناتج المحلي الإجمالي، وعدد طلبات إعانة البطالة التي ستصدر الخميس، وتقرير الاستهلاك الشخصي الشهري الذي يصدر الجمعة.

وقلل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من أهمية ارتفاع ضغوط الأسعار وأكدوا على دعمهم للإبقاء على تيسير السياسة النقدية لبعض الوقت.