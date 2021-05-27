الأمم المتحدة تقرر تحقيقا دوليا حول جرائم غزة.. وواشنطن تنتقد

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لصالح فتح تحقيق دولي حول جرائم ارتُكبت أثناء التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين بغزة.

ونقلت رويترز عن مسؤول غربي قوله: تصويت مجلس حقوق الإنسان لصالح فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال صراع غزة، حصل على تأييد 24 دولة بينما عارضت 9 وامتنعت 14 عن التصويت.

وقالت نزهة شميم خان سفيرة فيجي لدى المجلس، والتي تتولى رئاسة المجلس حاليا، بعد جلسة خاصة استمرت طوال اليوم "تم تبني مشروع القرار".

وانتقدت الولايات المتحدة، القرار، واعتبرته "يهدد بتقويض التقدم المتحقق مؤخرًا في المنطقة."

ومن جانبها، رفضت إسرائيل قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أنها لن تتعاون مع التحقيق.

وأصدرت وزارة الخارجية بيانا جاء فيه، أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "فشل أخلاقي" والتحقيق يهدف إلى "التغطية" على جرائم حماس.

وقتل حوالي 280 فلسطينيا و12 إسرائيليا جراء أعمال قتالية تعتبر الأوسع في المنطقة منذ العام 2014 بين الطرفين استمرت من 10 إلى 21 مايو/آيار الجاري، وتوقفت نتيجة جهود وساطة قادتها مصر.