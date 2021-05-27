128 عاما سجنا لمنفذي هجمات برشلونة 2017

قضت محكمة إسبانية بالسجن 128 عاما على 3 من أعضاء خلية إرهابية مسؤولة عن هجمات وقعت في برشلونة عام 2017

وحُكم على الإسباني محمد حولي شملال والمغربي إدريس أوكبير بالسجن 53 سنة و46 سنة على التوالي بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية وتصنيع متفجرات ومحاولة القيام بأعمال إرهابية و29 تهمة تتعلق بالتسبب في أذى جسدي بالغ.



وكان المدعون طالبوا بسجن حولي 41 عاما وأوكبير 36 عاما.

وقالت المحكمة إنه يتعين ألا يقضي المُدانان أكثر من 20 عاما من عقوبتهما، ويمكن استئناف الحكم.

وحُكم على المغربي سعيد بن عِزة، العضو الثالث في الجماعة، بالسجن ثماني سنوات لإدانته بالتعاون مع منظمة إرهابية.

وترتبط هذه الاتهامات بانفجار عرضي وقع عشية الهجوم الذي حدث في بلدة الكنار جنوب غربي برشلونة حيث كانت تُخزن عبوات ناسفة وأسطوانات غاز، وليس بالهجوم نفسه.

وكان مهاجم واحد يقود "سيارة فان" مؤجرة دهس حشودا من الناس في شارع لاس رامبلاس الشهير في برشلونة في ذروة الموسم السياحي يوم 17 أغسطس/ آب 2017 مما أدى إلى مقتل 14 شخصا.

وقتل المهاجم شخصا آخر أثناء فراره.

وقاد خمسة مسلحين سيارة في وقت لاحق وسط حشد في منتجع كامبريلس الساحلي وهاجموا المارة بسكاكين مما أدى لمقتل امرأة وإصابة عدد آخر، وقتلت الشرطة الجناة جميعا.