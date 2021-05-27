أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 27 مايو 2021

تراجعت أسعار الذهب في سوريا خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 27 مايو 2021، وفق نشرة "جمعية الصاغة".

وفي السوق السورية غير الرسمية، ارتفعت أسعار المعدن النفيس بنسب متفاوتة، بالتزامن مع استقرار أسعار الذهب عالميا، وانخفاض سعر الدولار في "السوق السوداء".

وتواجه سوريا أزمة معقدة فيما يتعلق بأسعار الذهب، حيث أدى الانخفاض الذي تشهده العملة المحلية في قيمتها إلى وجود سعرين للذهب في البلاد.

السعر الرسمي للذهب

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا مساء اليوم الخميس، إلى نحو 158.5 ألف ليرة للشراء، و 159 ألف ليرة للبيع.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا إلى نحو 135.786 ألف ليرة للشراء و 136.286 ألف ليرة للبيع.

سعر السوق السوداء

بينما زاد سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات مساء اليوم الخميس، في السوق السورية غير الرسمية، إلى نحو 190.773 ألف ليرة للشراء و 195.026 ألف ليرة للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فارتفع إلى نحو 167 ألف ليرة للشراء، و 170.723 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات المسائية اليوم الخميس، نحو 143.228 ألف ليرة للشراء و 146.421 ألف ليرة للبيع.

أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في تعاملات مساء اليوم الخميس، نحو 121.239 ألف ليرة للشراء، و 123.942 ألف ليرة للبيع.

السعر العالمي

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس دون المستوى النفسي المهم عند 1900 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن حد ارتفاع الدولار من المكاسب مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية قد تقدم إشارات بشأن التضخم والسياسة النقدية.

وبحلول الساعة 09:17 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1895.10 دولار للأوقية، بعد تسجيله أعلى مستوى له منذ 8 يناير/كانون الثاني الماضي عند 1912.50 أمس الأربعاء.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1898.50 دولار للأوقية.

انهيار الليرة السورية

وبداية الشهر الماضي، سجلت الليرة السورية تدهوراً قياسياً حين تخطى سعر الصرف عتبة 4 آلاف مقابل الدولار، قبل أن تعود وتتحسن بعض الشيء.

وفرضت الحكومة السورية سلسلة إجراءات للحد من تدهور الليرة بينها وقف استيراد بضائع تُعد "كماليات" وملاحقة الصرافين غير الشرعيين، وفق صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر. ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

ويعاني السوريون من الارتفاع الهائل في الأسعار، كما ينتظرون ساعات طويلة للحصول على كميات قليلة من البنزين المدعوم، الذي رفعت الحكومة سعره بأكثر من خمسين في المئة، وسط أزمة محروقات حادة.