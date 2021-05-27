البنتاجون: الشرق الأوسط معرض لتهديدات من إيران والإرهاب

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال معرضة لتهديدات عديدة مصدرها إيران والتنظيمات الإرهابية.
وأضاف خلال إفادة أمام لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي، مساء الخميس، إن علينا مواجهة التهديدات التي تتعرض لها المنطقة .
في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن تسعى لإبرام اتفاق يقيد البرنامج النووي الإيراني إلى ما بعد 2030.
وأضاف بلينكن في تصريحات للقناة الـ12 بالتلفزيون الإسرائيلي: "نسعى إلى معالجة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة".
وتابع "نعمل على إبرام اتفاق جديد مع إيران يمدد القيود على برنامجها النووي إلى ما بعد عام 2030، الولايات المتحدة وإسرائيل متحدتان تماما في منع إيران من الحصول على سلاح نووي"
وأضاف "كانت لدينا أحيانًا بعض الخلافات مع إسرائيل حول أفضل طريقة لحرمان إيران من الحصول على سلاح نووي".
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