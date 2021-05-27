بلينكن لإسرائيل: تهجير فلسطينيي القدس قد يشعل الحرب

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يرغبان في الحفاظ على وقف إطلاق النار.

وقال بلينكن خلال مقابلة مع موقع "إكسيوس" الإخباري الأمريكي، إن أكثر الوسائل فعالية لضمان عدم العودة للعنف هي زيادة الفرص في توفير حياة أفضل لأهل غزة.



وتابع، لقد حذرت إسرائيل من أن تهجير السكان الفلسطينيين من منازلهم في القدس قد يشعل الحرب من جديد.

وأشار إلى أن الأمر الأكثر إلحاحًا حاليا هو البناء على وقف إطلاق النار في غزة، ويجب وضع أسس استقرار أكبر في الضفة الغربية والقدس.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق عن تقدير الرئيس الأمريكي جو بايدن لجهود الوساطة المصرية الحاسمة التي يقودها السيسي، لدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس والجماعات الأخرى في قطاع غزة، ومساعدة القاهرة على إجلاء المواطنين الأمريكيين إلى بر الأمان.

وتحدثت مصادر إسرائيلية عن توجيه دعوة مصرية للفلسطينيين والإسرائيليين لحوار غير مباشر، لتثبيت التهدئة وإطلاق عملية إعادة إعمار غزة.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، الخميس: "وجهت مصر الدعوة إلى إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية لإجراء محادثات في القاهرة للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة".

وأضافت: "تشترط إسرائيل أن تجرى المباحثات من خلال قنوات منفردة، وأن أي تقدم في ملف إعادة إعمار القطاع مشروط بتقدم في مسألة الأسرى والمفقودين (لدى حماس)".

يُشار إلى أن مصر لم تعلن رسميا حتى اليوم عن وجود مثل هذه الدعوة، وكذلك الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي.

وجرت محاولات مصرية عديدة في السنوات الأخيرة، لإبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس التي تقول تل أبيب إنها تحتجز 4 من مواطنيها، بينهم جنديان منذ حرب 2014.