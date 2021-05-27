البرهان: اتفقنا مع الائتلاف الحاكم على مبادئ "الفترة الانتقالية"

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان الاتفاق مع الائتلاف الحاكم على مبادئ تنفيذ المرحلة الانتقالية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس السيادة بأعضاء المجلس المركزي للحرية والتغيير، حيث أعلن في تصريحات صحفية، أن الجميع متوافق على وحدة قوي الثورة ونبذ الخلافات وتوحيد الرؤى لتجاوز التحديات التي تواجه السودان.

وذكر البرهان أن المدنيين والعسكريين ومجلس الشراكة، والذين يتوقع انضمامهم عقب المفاوضات الجارية حاليا في جوبا، سيعملون سويا من أجل الوطن.

وشدد رئيس مجلس السيادي على أهمية العمل على تخفيف أعباء المعيشة للمواطن ورفع المعاناة من أجل حياة آمنة مستقرة للسودانيين.

من جانبه، اعتبر رئيس حزب الأمة القومي السوداني اللواء فضل الله برمة ناصر، أن الحاضنة السياسية للمجلس المركزي للحرية والتغيير التي فجرت ثورة ديسمبر المجيدة، حريصة على العمل يد واحدة مع الجهاز التنفيذي والسيادي والعسكري والشركاء للتصدي لكل من يعمل على تخريب مسيرة الفترة الانتقالية.

وناشد برمة ناصر جميع أبناء السودان بالتوحد وتحمل مسؤولياتهم والابتعاد عن الفرقة والشتات، لأن السودان في هذه المرحلة الحرجة يحتاج لجميع سواعد بنيه.

وحث رئيس حزب الأمة السوداني على التماسك والوحدة والعمل سويا صفا واحدا، حتى يتم إنجاز مهام الفترة الانتقالية والخروج بالسودان إلى بر السلام.

بدوره أشار مقرر المجلس المركزي للحرية والتغيير كمال بولاد، إلى أن اللقاء ناقش تحديات المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى إدارة حوار عميق خلال اللقاء تم التوصل الى عدة نقاط أساسية تصلح بأن تكون برنامج للمرحلة القادمة، على رأسها وحدة البلاد واستقرارها وامنها ووحدة مكونات قوى الثورة حتى تكتمل مهام المرحلة الانتقالية.

وأوضح بولاد أن المجلس المركزي للحرية والتغيير سيستمر في لقاءاته مع الأطراف الأخرى لتحديد الركائز الأساسية لخارطة الطريق، التي تقود المرحلة الانتقالية إلى نهاياتها بسلام ويتم تأمين البلاد من المتربصين بها.

وشدد على ضرورة أن يصبح الجميع يد واحدة في الفترة المقبلة، وبصورة منسجمة كقيادة حقيقية ومسؤولة في مواجهة تحديات ما تبقى من المرحلة الانتقالية.