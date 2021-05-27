أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 27 مايو.. عيار 21 يتراجع 22 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، 27 مايو 2021، فيما استقر المعدن النفيس عالميا.

واستقرت أسعار الذهب عالميا دون المستوى النفسي المهم عند 1900 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن حد ارتفاع الدولار من المكاسب.

ويخضع سعر جرام الذهب في مصر لمعادلة مختلفة قليلا عن السوق العالمية، حيث يتحكم الطلب والعرض المحلي في جزء من هوامشها، فضلا عن المصنعية (تكلفة تشكيل الذهب) في القطع الذهبية والمجوهرات المشغولة.

وتختلف أسعار المصنعية في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمتها بين 30 و60 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا بالأسواق المصرية) بقيمة 22 جنيها ليسجل 814 جنيها، مقابل 836 جنيها أمس.

وحسب منصة "آي صاغة"، تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 930.25 جنيه، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 697.75 جنيها.

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 542.75 جنيه.

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 12 إلى نحو 465.25 جنيه.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر خلال تعاملات الأربعاء 1892 دولارا.

فيما تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) ليسجل نحو 6512 جنيها.

السعر العالمي

واستقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، دون المستوى النفسي المهم عند 1900 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن حد ارتفاع الدولار من المكاسب مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية قد تقدم إشارات بشأن التضخم والسياسة النقدية.

وبحلول الساعة 09:17 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1895.10 دولار للأوقية، بعد تسجيله أعلى مستوى له منذ 8 يناير/كانون الثاني الماضي عند 1912.50 أمس الأربعاء.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1898.50 دولار للأوقية.

وقال المحلل المستقل روس نورمان إنه بالنظر إلى التحركات القوية منذ بداية أبريل/نيسان، سيكون الذهب الآن عرضة "لبعض عناصر جني الأرباح ولدينا بيانات يوم الجمعة بشأن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والتي ستركز عليها السوق بشدة".

وأضاف نورمان، أن فترة من الاستقرار فوق 1900 دولار قد تكون مفيدة للذهب.

وارتفع مؤشر الدولار، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لمن يحوزون عملات أخرى.

وينتظر المشاركون في السوق عددا كبيرا من البيانات الأمريكية منها الناتج المحلي الإجمالي، وعدد طلبات إعانة البطالة التي ستصدر الخميس، وتقرير الاستهلاك الشخصي الشهري الذي يصدر الجمعة.

وقلل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من أهمية ارتفاع ضغوط الأسعار وأكدوا على دعمهم للإبقاء على تيسير السياسة النقدية لبعض الوقت.