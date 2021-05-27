اليونان: ميركل صوت العقل ونصعد الضغط على بيلاروسيا

دعا رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، القادة الأوروبيين إلى عدم نسيان الناشط، رومان بروتاسيفيتش، بعد اعتقاله في بيلاروسيا.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية، تحدث فيها أيضا عن تقاعد مستشارة ألمانيا، أنجيلا ميركل بعد نهاية الفترة التشريعية الحالية الخريف المقبل.



وقال ميتسوتاكيس: "أستطيع أن أقول لك إن ميركل أكثر رؤساء الحكومات خبرة في المجلس الأوروبي.. هي صوت العقل".

ومضى قائلا "لكن ألمانيا ديمقراطية قوية للغاية، ولا توجد ديمقراطية تعتمد على شخص واحد.. تنتهي جميع المناصب السياسية في مرحلة ما".

واستطرد قائلا "كان قرار المستشارة ميركل هو عدم الترشح لولاية خامسة، وستتخذ ألمانيا الخطوة التالية وتنتخب مستشارًا جديدًا" في الانتخابات التشريعية المقررة سبتمبر أيلول المقبل.

وانتقل ميتسوتاكيس، للحديث عن واقعة "طائرة بيلاروسيا"، واعتقال الناشط رومان، وقال "في البداية، يجب أن نستمر في إثارة الموضوع، لا يجب أن ننسى رومان في أسبوع أو شهر".

وتابع "نحتاج إلى الاستمرار في الضغط وتوضيح أن قرار العقوبات لم يكن قرارًا لمرة واحدة نتخذه ثم ننتقل إلى الملفات التالية".

ومضى قائلا "لدينا مصلحة في الضغط على بيلاروسيا.. نحن كمواطنين أوروبيين وكبار السياسيين ملزمون بالسعي للإفراج عن رومان".

وأوضح "الضغط يجب أن يركز أيضا على إطلاق سراح السجناء السياسيين الآخرين في بيلاروسيا، لأن رومان ليس الوحيد.. هناك الكثير غيره".

والأحد، دفعت بيلاروسيا بطائرة مقاتلة وأطلقت ما تبين أنه إنذار كاذب بوجود قنبلة وذلك لإجبار طائرة تابعة لشركة "رايان إير" على الهبوط، ثم اعتقلت رومان الذي كان على متنها، مما فجر إدانات من أوروبا والولايات المتحدة، وقرار أوروبي بحظر الطيران في المجال الجوي البيلاروسي.