أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الخميس أن انسحاب القوات من أفغانستان يجري بوتيرة "أسرع بقليل" من الجدول الزمني المحدد.
وقال أوستن أمام مجلس النواب الأمريكي: "يمكنني أن أبلغكم بأن الانسحاب يجري بوتيرة ثابتة، في الواقع أسرع بقليل" من الجدول الزمني المحدد.
وتابع أن "ميزانيتنا ستسهم في تنمية القدرات الجوية التي نحتاج إليها لضمان عدم انطلاق أي هجمات إرهابية ضد بلادنا من هذا البلد".
وأضاف: "سنرتقي بالعلاقات الثنائية مع شركائنا الأفغان إلى مستوى جديد". وأشار إلى علاقات "ستساعدهم باستمرار على تأدية واجباتهم تجاه مواطنيهم، لكنها لن تتطلب وجودا عسكريا أميركيا إلا بالقدر الكافي لحماية دبلوماسيينا".
وفي أبريل/ نيسان أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب الجنود المنتشرين على الأراضي الأفغانية والبالغ عديدهم حينها 2500 عسكري، وذلك بحلول 11 سبتمبر/ أيلول، أي الذكرى السنوية لهجمات العام 2001 التي أدت إلى لغزو أفغانستان.
ووفق تقديرات أسبوعية للبنتاجون نشرتها الثلاثاء القيادة الوسطى للجيش أنجز إلى الآن 16 إلى 25 % من الانسحاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن: الانسحاب من أفغانستان يجري بوتيرة سريعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.