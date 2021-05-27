واشنطن: الانسحاب من أفغانستان يجري بوتيرة سريعة

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الخميس أن انسحاب القوات من أفغانستان يجري بوتيرة "أسرع بقليل" من الجدول الزمني المحدد.

وقال أوستن أمام مجلس النواب الأمريكي: "يمكنني أن أبلغكم بأن الانسحاب يجري بوتيرة ثابتة، في الواقع أسرع بقليل" من الجدول الزمني المحدد.



وتابع أن "ميزانيتنا ستسهم في تنمية القدرات الجوية التي نحتاج إليها لضمان عدم انطلاق أي هجمات إرهابية ضد بلادنا من هذا البلد".

وأضاف: "سنرتقي بالعلاقات الثنائية مع شركائنا الأفغان إلى مستوى جديد". وأشار إلى علاقات "ستساعدهم باستمرار على تأدية واجباتهم تجاه مواطنيهم، لكنها لن تتطلب وجودا عسكريا أميركيا إلا بالقدر الكافي لحماية دبلوماسيينا".

وفي أبريل/ نيسان أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب الجنود المنتشرين على الأراضي الأفغانية والبالغ عديدهم حينها 2500 عسكري، وذلك بحلول 11 سبتمبر/ أيلول، أي الذكرى السنوية لهجمات العام 2001 التي أدت إلى لغزو أفغانستان.

ووفق تقديرات أسبوعية للبنتاجون نشرتها الثلاثاء القيادة الوسطى للجيش أنجز إلى الآن 16 إلى 25 % من الانسحاب.