بحصوله على 95%.. الأسد رئيسا لسوريا للمرة الرابعة

فاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رابعة بعدما حصوله على 95.1 % من الأصوات، بحسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ.

وقال صباغ خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، إن المرشح بشار حافظ الأسد حصل على 13 مليون و540 ألف صوتا من أصوات الناخبين.



وأضاف، أن عدد الناخبين الذين أدلوا أصواتهم بلغ أكثر من 14 مليون مقترع.

ويحدد الدستور السوري مدة الولاية بسبع سنوات ميلادية.

وأضاف أن إجمالي عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج بلغ 14 مليون مقترعاً من أصل 18 مليون ناخب يحقّ لهم الاقتراع، مشيراً إلى أنّ نسبة الإقبال على التصويت بلغت 78.64%.

ولفت رئيس مجلس الشعب إلى أنّ المرشّحين الآخرين اللذين نافسا الأسد في هذه الانتخابات، وهما الوزير والنائب السابق عبد الله سلّوم عبد الله والمحامي محمود مرعي من معارضة الداخل المقبولة من النظام حصلا على 1.54% و3.3% من الأصوات على التوالي.

وهذه ثاني انتخابات رئاسية تشهدها سوريا منذ اندلع النزاع في 2011، وقد جرت فقط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، فيما غابت عن مناطق سيطرة الأكراد (شمال شرق) ومناطق سيطرة الجماعات الإرهابية، وشمال وشمال غرب.

وفي 2014 أعيد انتخاب الأسد بأكثرية 88% من الأصوات، بحسب النتائج الرسمية.