موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. أزمة "تويتر" وإنتاج "تابلت" عربي

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تواكبا مع معايير الثورة الصناعية الرابعة، دشنت مصر أول خطوط إنتاج التصنيع المشترك لأجهزة التابلت واللاب توب.

لجأ البيت الأبيض إلى سناب شات لتشجيع الشباب الأمريكي على التطعيم ضد فيروس كورونا.



على أساس الذكاء الاصطناعي، وباستخدام جيل جديد من البلوكتشين، تقود شركة "إنتل ماكس" من مقرها في الإمارات "ثورة" في حماية أفكار العالم.

تفاقمت أزمة موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الهند فى ظل قلقه بشأن سلامة موظفيه في الهند والتهديد المحتمل لحرية تعبير المستخدمين.

يستعد موقع فيسبوك لاتخاذ إجراء حاسم بحق مروجي الأخبار المغلوطة بشأن أبرز الأحداث التي تشهدها الساحة العالمية.

أعلنت شركة أنكر الصينية عن إطلاق سلسلة الشواحن Nano II الجديدة، والتي تعتمد على تقنية GaN-II المتطورة.

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات الشاشة الذكية Smart Monitor الجديدة.

دخلت شركة "واتساب" المملوكة لعملاق التكنولوجيا الأمريكي "فيسبوك"، صراعا جديدا مع الحكومة الهندية، حول خصوصية الرسائل.

