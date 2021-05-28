ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي. أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن عودة الفعاليات الترفيهية وفقا لشروط وإجراءات محددة. أعلنت "فلاي دبي" اليوم إطلاق رحلاتها إلى شرم الشيخ المصرية عبر ثلاث رحلات أسبوعية اعتبارا من 15 يونيو/حزيران المقبل. وصل أعضاء الجولة السياحية من الإعلاميين الدوليين لاستعراض معالم الصين، تحت شعار "موعد مع الصين" لثاني محطات جولتهم بمدينة "فوزهو". تسيَر شركة مصر للطيران، اليوم الخميس 27 مايو 2021، نحو 59 رحلة دولية وداخلية، بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للسياحة.. عودة الترفيه للسعودية و"موعد مع الصين" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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