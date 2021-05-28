عقب فوزه بولاية رابعة.. الأسد يوجه رسالة للسوريين

قال الرئيس السوري بشار الأسد عقب الإعلان عن فوزه في انتخابات الرئاسة "فلنبدأ من الغد مرحلة العمل لنعزز الأمل ببناء سوريا كما يجب أن تكون".
وعبر قناة "الأمل بالعمل" على تلغرام، وجه الأسد الشكر لجميع السوريين "على وطنيتهم العالية ومشاركتهم اللافتة في هذا الاستحقاق الوطني".
وقال الأسد: "الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار الذين لولاهم لما بقيت سورية.. الشفاء لجرحانا.. وكل التحية لرجال جيشنا العربي السوري البطل.. ولأجل تضحياتهم جميعا.. لأجل مستقبل أطفال سورية وشبابها.. فلنبدأ من الغد مرحلة العمل لنعزز الأمل ببناء سورية كما يجب أن تكون".
وكان رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ أعلن فوز الأسد بولاية رابعة وبنسبة بلغت 95.1٪.
جرت الانتخابات أمس الأربعاء وهي الثانية منذ اندلاع النزاع المدمّر، الذي ما زال يضرب البلاد ما أنهك بناه التحتية واقتصاده، وأودى بحياة أكثر من 388 ألف نسمة.
وفي 2014 أعيد انتخاب الأسد بأكثرية 88% من الأصوات، بحسب النتائج الرسمية.
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