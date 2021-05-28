وزير الدفاع اليمني يثمن دعم "التحالف" لمواجهة مليشيا الحوثي

أعرب وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، عن تقديره لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي مقدمتها السعودية، لوقوفها إلى جانب الشعب اليمني وقواته المسلحة.

وأشاد وزير الدفاع اليمني بالدعم والإسناد الكبير للتحالف العربي خلال العمليات القتالية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.



وأكد الوزير اليمني استمرار العمليات العسكرية حتى استعادة المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار والحياة الكريمة لكل اليمنيين.

وقال خلال حضوره حفل اختتام دورة عسكرية: "اضطررنا لخوض هذه الحرب دفاعاً عن الوطن وعن الحرية والكرامة، وعن الهوية والثوابت الوطنية وليس أمامنا من خيار سوى النصر".