تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 28 مايو 2021

ظل متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، مستقرا اليوم الجمعة، 28 مايو 2021، في التعاملات المبكرة لشركات الصرافة.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

ويواصل سعر صرف الجنيه المصري، الاستقرار منذ يونيو/حزيران الماضي، أمام أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، بدعم من ارتفاع الاحتياطي النقدي المستمر.

والجمعة، والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وبلغ متوسط سعر العملة السعودية لدى البنك المركزي المصري 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء 4.17 جنيه في 3 بنوك، المشرق، وعودة، وبلوم مصر.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.155 جنيه للشراء، و4.189 جنيه للبيع.

تمويل جديد من صندوق النقد

وقال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إنه يتوقع أن يقدم تمويلا إضافيا بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر بعد أن يوافق عليه مجلسه التنفيذي في الأسابيع المقبلة.

وأضاف صندوق النقد، في بيان "أظهر اقتصاد مصر صمودا مع تخفيف تأثير أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على صعيد السياسات".

وأوضح الصندوق، أن السياسات المالية والنقدية لمصر ينبغي أن تواصل دعم التعافي الاقتصادي، ودعا إلى جهود إضافية بشأن الإصلاحات الاقتصادية للبلاد.

وتدرس مصر ممثلة في وزارة التجارة والصناعة إنشاء محور تجاري مباشر مع البحرين لتوفير احتياجات أسواق البحرين والخليج، وفق بيان مصري.

وتستهدف مصر توفير السلع والمنتجات الزراعية والغذائية المتوافقة مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة بمجلس التعاون الخليجي، وذلك لمواجهة تحديات جائحة كورونا المستجد "كوفيد- 19".

أسعار الدولار واليورو الإسترليني

وارتفع متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، عند نحو 22.18 جنيه للشراء، و22.28 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.09 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، إلى 19.05 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.06 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، ثابتا عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.89 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.88 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.