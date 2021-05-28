الذهب يتراجع والدولار يحصد المكاسب.. هل يقلب التضخم الطاولة؟

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بينما قفز الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون نتيجة قد تعكس الوضع.

وينتظر اليوم صدور بيانات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم لاستقاء مؤشرات على الضغوط التضخمية.

أسعار الذهب اليوم

وبحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1891.45 دولار للأوقية (الأونصة). وربح المعدن حوالي 0.6 % منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتسجيل رابع مكاسبه الأسبوعية على التوالي.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1891.60 دولار.

ويستعد المتعاملون لما يُتوقع أن يكون رقم تضخم قوي في الولايات المتحدة اليوم الجمعة.

هل ينتقل الذهب من الدفاع للهجوم؟

وقال إدوارد ماير المحلل لدى إي.دي آند إف مان كابيتال ماركتس "كان الذهب في موقف دفاعي بعض الشيء".

وتابع: "من الناحية الفنية، كان هناك إفراط شديد في الشراء، وعلى جانب أساسيات السوق، شهد الدولار تحركا صعوديا كبيرا أمس، وهو ما بدأ في التأثير على الذهب".

وأضاف: "من المرجح أن يتماسك الذهب حول مستوى 1900 دولار هذا لفترة أطول قليلا. ربما يمكن أن نرى البدء في التحرك صعودا مرة أخرى مع صدور المجموعة التالية من البيانات إذا أشارت لمزيد من الارتفاع في التضخم".

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% في حين تقدمت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.617%، وهو ما تترجم إلى زيادة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

لكن عندما تواجه العملة نسبة تضخم أكبر من الطبيعي، قد يلجأ المتداولون إلى تخزين قيمة هذه العُملة في الذهب؛ لأنه مستقر نسبيًا، ويحتفظ بقيمته بشكل جيد.

وينصب تركيز المستثمرين على تقرير الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.

قفزة الدولار

وبلغ الدولار أعلى مستوياته في 7 أسابيع مقابل الين وارتفاع أمام العملات الرئيسية الأخرى.

في حين واصل اليوان الصيني مكاسبه ليتجه لتسجيل أفضل أداء شهري له منذ نوفمبر تشرين الثاني.

أما الين الذي تكبد خسائر أمس الخميس، فقد انخفض إلى قاع جديد وسجل أدنى مستوياته في سبعة أسابيع عند 109.96 للدولار في الجلسة الآسيوية.

والجنيه الإسترليني في طريقه هو الآخر لتسجيل أفضل أداء شهري له مقابل الدولار هذا العام، وببلوغه 1.4192 دولار، اقترب من قمة ثلاثة أشهر بدعم من توقعات صناع السياسات احتمال رفع أسعار الفائدة العام المقبل.

وكان ارتفاع الجنيه الإسترليني 2.7 % خلال الشهر مدفوعا أيضا بسرعة حملة التطعيم البريطانية، وخلال مايو/ أيار، كان الإسترليني الأفضل أداء مقابل الدولار من بين العملات العشر الأكثر تداولا.

ومقابل اليورو، بلغ الجنيه الإسترليني 85.79 بنس لليورو، ليكون قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 85.615 بنس. وأمام الين، وصل الإسترليني إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 156.02 ين.

وكان اليوان من العملات الأخرى صاحبة الأداء الفائق وتسارع هذا الأسبوع. وفي المعاملات الداخلية، سجل اليوان أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عند 6.3682 للدولار، وهو مرتفع بنحو 1.7 % شهريا.

واستقر اليورو عند 1.2188 دولار اليوم، محوما قرب أعلى مستوى له في خمسة أشهر ونصف الشهر الذي لامسه يوم الثلاثاء عند 1.2266 دولار.

وارتفع اليورو 1.4 % في مايو أيار. وتراجع مؤشر الدولار 1.4% في الشهر واستقر عند 90.048 اليوم.

العملات المشفرة

وبالنسبة للعملات المشفرة، بلغ سعر بتكوين 37 ألفا و333 دولارا، دون تغير تقريبا في آخر 24 ساعة، غير أنها تمضي في اتجاه تسجيل أكبر خسارة شهرية في حوالي عامين ونصف العام.

وهبطت إيثريوم 2% إلى 2667 دولارا وتتجه لتسجيل أول خسائرها الشهرية منذ سبتمبر أيلول الماضي.

المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة، انخفضت الفضة 0.8 % إلى 27.64 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 % إلى 1175.44 دولار.

وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2814.36 دولار، إذ صعدت الأسعار بعدما توقعت شركة نورنيكل الروسية عجزا أكبر في 2021.