طعن شرطية في "نانت" الفرنسية.. وفرار المهاجم

تعرضت شرطية فرنسية، الجمعة، لهجوم بسكين قرب مدينة نانت الواقعة على نهر لوار، غربي البلاد.

وقالت الشرطة الفرنسية إن شرطية تابعة للبلدية، تعرضت للطعن بالسكين، فيما لاذ المهاجم بالفرار.

من جانبها، قالت تقارير إعلامية محلية إن الشرطية أصيبت بجروح بليغة جراء طعنها، مشيرة إلى أن الهجوم وقع في مقر شرطة بلدية "لا شابيل سور إيردر".

ووقع الاعتداء في تمام الساعة (10.00) بالتوقيت المحلي، في بلدة لا شابيل سور إيردر قرب مدينة نانت، حيث استهدف رجل مسلح بسكين شرطية بلدية أثناء أداء عملها.

ولاذ المعتدي بالفرار على أقدامه، فيما تم العثور على سيارته في شوارع المدينة.

وجرى نقل المصابة لتلقي العلاج في أحد مستشفيات نانت، فيما فتح تحقيق عهد به إلى قسم الأبحاث بالمدينة، وفق المصادر نفسها.

والشهر الماضي، أعلنت السلطات القضائية الفرنسية وفاة شرطية تعرضت لهجوم بسكين ومقتل المنفذ.

وذكرت إذاعة أوروبا 1 حينها أن شرطية فرنسية تعرضت للطعن عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه وهي بلدة تقع على بعد 57 كيلومترا جنوب غربي باريس.

وأضافت أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم وتمكن رجال الأمن في مكان الحادث من السيطرة عليه.

علق رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس على الهجوم الذي استهدف شرطية خارج العاصمة باريس، واصفا عملية قتل شرطية طعنًا بأنها "تصرف همجي وجبان إلى أقصى حد".

وأوائل العام الجاري، أعلنت فرنسا، أنها أحطبت "هجومين إرهابيين" عام 2020 وما مجموعه 33 منذ 2017.