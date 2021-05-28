رجل أعمال هندي: البيئة الاستثمارية في الإمارات من الأفضل بالعالم

كشف رئيس جامعة الخليج الطبية ومؤسس مستشفى ثوبي في عجمان محي الدين ثوبي عن سر تعلقه بالاستثمار في الإمارات.

وقال رجل الأعمال الهندي محي الدين ثوبي رئيس جامعة الخليج الطبية ومؤسس مستشفى ثوبي في عجمان إن رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة بشأن الاستثمار في التعليم واهتمامها ببناء المستقبل القائم على العلم والمعرفة والابتكار في مجالات عديدة هو ما دفعه للاستثمار في الإمارات التي وفرت جميع التسهيلات والبيئة الجاذبة لإقامة المشاريع المستقبلية مما جعلها محط أنظار العديد من رجال الأعمال والمستثمرين.

أضاف في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" أن دولة الإمارات حققت عاما بعد عام قفزات متسارعة في أعداد المستثمرين الأجانب بفضل بيئتها الاستثمارية الناجحة والجاذبة للاستثمارات فضلا عن الحياة الكريمة التي توفرها لكل من يقصدها وتسامح شعبها والعادات ‏الإسلامية السمحة التي تشعر الجميع بالراحة والطمأنينة.

وأشار إلى الدعم الذي حظي به من القيادة الحكيمة في الدولة وعلى وجه الخصوص الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان والشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي للإمارة والتسهيلات التي تم توفيرها من أجل البدء في إنشاء مشروعيه.

ووصف الإمارات بأنها من أفضل دول العالم من حيث الإقامة والاستثمار، مشيرا إلى ميزات وخصائص البيئة الاستثمارية في الإمارات التي تتمتع بالاستقرار الأمني والسياسي والبنية التحتية الحديثة إلى جانب القوانين المتطورة التي تحمي رؤوس الأموال والاستثمارات والتشريعات الاقتصادية المرنة.

وتحدث ثوبي عن اهتمام الإمارات بالاستثمار في القطاع الصحي وتنشيط سوق السياحة العلاجية ورفع الفرص المتاحة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وقال إن دولة الإمارات تعتبر الآن من أبرز الدول التي تقدم السياحة العلاجية والفحوصات المتقدمة ..مؤكدا أن الصحة أصبحت داعما مهما للاقتصاد وللسياحة والتطور في مختلف جوانب الحياة.

وأكد رجل الأعمال الهندي - في ختام حوراه موجها حديثه لكل شاب ومستثمر في بداية حياته - أن الإمارات تعد نموذجا ‏رائدا ومتفردا لإقامة المشاريع المستقبلية حيث يمكن إخراج ترخيص مشروع وإنجازه خلال يوم واحد فقط ..متوجها بالشكر إلى قيادة الدولة الرشيدة لدعمها المستثمرين وحرصها على تسهيل وتسريع جميع إجراءاتهم.